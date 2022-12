Mijas saca una campaña de concienciación para la adopción responsable de mascotas en Navidad

El Ayuntamiento de Mijas ha lanzado la campaña 'No soy un juguete, no me regales' para concienciar a la población sobre la adopción de mascotas de manera responsable. Desde el Consistorio han indicado que las mascotas "son miembros de nuestra familia y como tal hay que cuidarlas y protegerlas. No son caprichos sino responsabilidades".

La campaña puesta en marcha consiste en una carta a los Reyes Magos donde de manera figurada las mascotas escriben a Sus Majestades pidiendo esa responsabilidad.

"Queridos Reyes Magos: Al igual que los humanos, yo soy un ser vivo y mi esperanza de vida puede ser de hasta 15 años. Necesito cuidados veterinarios, mimos y cariño. No soy un juguete que se pueda regalar o incluso devolver. Por lo que para esta Navidad solo os pido una cosa: que si una familia me quiere, que me adopte con responsabilidad", dice la misiva.

La campaña tendrá visibilidad en cartelería, redes sociales y en los medios de comunicación municipales. Desde el Ayuntamiento también hacen hincapié en acabar con el abandono animal, especialmente, en la época de verano cuando muchas familias se van de vacaciones.