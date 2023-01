Mijas, escenario favorito de producciones audiovisuales con una docena de rodajes en 2022

El Ayuntamiento de Mijas autorizó en la localidad 12 rodajes de distinta índole durante el pasado año, lo que “supone el doble de grabaciones con respecto al año anterior, según ha anunciado este viernes el concejal de Vía Pública, Nicolás Cruz.

Entre las grabaciones autorizadas, el edil ha destacado que se encuentran series como Casi hemos llegado, Sexy Beast, The Paradise o Los Farad, un cortometraje de ficción, los programas de televisión A place in the sun y Se B&B of Love, un anuncio de la cadena de automóviles BMV o el rodaje de diferentes escenas por parte de la productora Isla Audiovisual.

“Mijas se ha convertido en un pequeño plató que suscita el interés de productoras”, ha añadido Cruz, quien ha recalcado que “las características de nuestro municipio, las facilidades burocráticas y la escasa presión fiscal que tenemos en vía pública nos hacen interesantes de cara a este tipo de actividad, que proyecta una imagen del municipio no solo a nivel nacional sino también internacional”.

Por otro lado, desde el departamento de Vía Pública han realizado balance del año en otras gestiones, destacando el incremento del 10% el número de tramitaciones en ocupaciones de vía pública y vados. “En lo que respecta a ocupaciones de vía pública se incluyen terrazas, sillas y mesas, autorizaciones de cubas que han ascendido a 279, con lo cual vemos que se sigue generando autoempleo en el ámbito de la hostelería y en el sector de la construcción”, ha añadido el edil.

Con respecto a los vados tramitados durante el pasado año, la cifra alcanza los 150, “muchos de ellos son cambios de titularidad, porque la persona que reside en la vivienda ahora es otra. Esto nos indica que el sector de la compra venta en nuestra localidad sigue activo, lo que a su vez genera dinamismo en la economía local”, ha concluido.