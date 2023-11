El PSOE critica que los presupuestos de la Junta no recogen la nueva infraestructura sanitaria de Mijas

El secretario general del PSOE de Mijas, Josele González, ha criticado este martes que la alcaldesa del PP, Ana Carmen Mata, "se conforme con una infraestructura sanitaria sin ubicación ni servicios definidos, y que ni aparece en los presupuestos de la Junta".

González, que ha estado acompañado por la portavoz socialista de Hacienda en el Parlamento de Andalucía, Alicia Murillo, ha lamentado que Mata "reclamaba y prometía un hospital cuando era concejala en Fuengirola, y ahora como alcaldesa se conforma con la promesa de una infraestructura sanitaria sin determinar, perjudicando a todos los mijeños".

Así, ha recordado que "en Andalucía hay más de un millón de andaluces que están esperando y engrosando las listas de espera de nuestra comunidad autónoma". "Moreno Bonilla ha conseguido algo muy importante, que es que Andalucía lidere las listas de espera en todo nuestro país", ha ironizado.

Por ello, ha reivindicado para el municipio "la infraestructura sanitaria que Mijas necesita, un hospital, y la urgente inversión para que se lleve a cabo, para eso vamos a seguir trabajando por los mijeños y mijeñas", ha concluido.

Por su parte, Murillo ha recordado que el gobierno de Moreno Bonilla "tiene ahora más fondos que nunca de la UE gracias a las gestiones del gobierno de Pedro Sánchez para los servicios públicos pero, sin embargo, eso no se ve reflejado en las inversiones y en los servicios que se prestan a la ciudadanía". "Un ejemplo claro lo tenemos en Mijas, un municipio que no aparece en los presupuestos de la Junta de Andalucía, no se contempla ninguna inversión en 2024, menos en materia sanitaria o educativa", ha dicho.

"Esa es la realidad, al PP no le importan los ciudadanos de Mijas ni tampoco a su alcaldesa, que ha renunciado a una infraestructura de primer nivel para atender los postulados de su partido, que no está por la labor de solucionar los problemas sanitarios que hay aquí ni en la Costa del Sol", ha añadido. "En la Costa del Sol hay 45.000 andaluces en las listas de espera de consultas al especialista que no son atendidos por el gobierno de Moreno Bonilla, es un dato que se ha triplicado desde 2018 cuando, repito, hay más dinero que nunca", ha expresado.

Murillo ha señalado que “la única prioridad para el PP ha sido incrementar en un 44% los recursos a la sanidad privada, por eso exigimos a la Junta que atienda a los vecinos de Mijas y que ponga fin a los problemas sanitarios que tiene el municipio", ha concluido.