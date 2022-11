The Strokes, Florence + The Machine y Arcade Fire, primeros confirmados del festival Cala Mijas para 2023

El festival Cala Mijas ha confirmado este jueves sus primeros artistas confirmados para su segunda edición, que se celebrará del 31 de agosto al 2 de septiembre en el núcleo caleño, en la que contará con las actuaciones de The Strokes, Florence + The Machine y Arcade Fire, según ha anunciado el alcalde, Josele González.

Así, el regidor ha dado a conocer los grupos que encabezan la lista de los primeros catorce nombres confirmados para 2023, junto a la concejala de Fiestas, Tamara Vera, en una rueda de prensa ofrecida en The Penthouse de Madrid con a representantes de Last Tour, organizadora del festival.

“The Strokes, Florence + The Machine y Arcade Fire ponen nombre a las primeras confirmaciones de una segunda edición, donde también estarán Foals, Amyl & The Sniffers o Amaia, e incluso tendremos representación local como el trío malagueño Ballena”, ha explica González, quien ha recalcado que “esta primera tanda de artistas revalida que Cala Mijas ya no es un recién nacido”.

Por su parte, Vera ha subrayado “la calidad y variedad musical de los artistas que anunciamos en el día de hoy, siendo nuevamente nombres de talla internacional que compartirán escenario con artistas nacionales e incluso locales, mostrando un amplio abanico de opciones para los amantes de la buena música”.

Así, Cala Mijas regresa con los neoyorquinos The Strokes capitaneando los primeros nombres del cartel junto a la electrizante banda liderada por Florence Welch, Florence + The Machine. A ellos se suman el grupo indie canadiense más contemporáneo, Arcade Fire; los británicos Foals y su hedonismo entusiasta y la frescura electro pop burbujeante de Metronomy. El rock frenético de Amyl and The Sniffers explotarán en Sonora Mijas, y los incontestables productores franceses The Blaze trasladarán un mar de sensaciones a los allí presentes con su recién estrenado single Dreamer.

El talento estatal estará presidido por los siempre enérgicos y bailables Delaporte, el polivalente talento de Amaia, la fusión de Pimp Flaco y Solo Astra Cupido con su reciente álbum, el tontipop de Cariño y el gallego electrónico Baiuca. Como siempre, la representación local cobra relevancia en el line-up con la innovación y tradición musical de Judeline y el power pop del trío malagueño Ballena.

Cala Mijas volverá a celebrarse en la localidad costasoleña de Mijas, un destino turístico de excepción por sus conocidas playas y oferta gastronómica. Construir una comunidad concienciada y comprometida con el cuidado y conservación de la Costa del Sol es una prioridad para el festival.

Sonora Mijas volverá con significativas mejoras en sus 120.000 metros cuadrados; se garantizará la economía circular mediante la contratación de productos de km 0, la reutilización de materiales y la gestión de residuos, se seguirá apostando por la movilidad sostenible mediante autobuses lanzadera para facilitar el acceso y salida de los asistentes y continuará sus alianzas con diferentes organizaciones tales como Renta Básica, fomentando el desarrollo de personas con riesgo de exclusión, entre otras.