La Universidad Popular de Mijas inicia el segundo período de matriculación el día 16

La Universidad Popular de Mijas iniciará el segundo plazo de matriculación de sus talleres el próximo martes 16 de agosto, por lo que los alumnos nuevos que están empadronados en el municipio podrán formalizar su matrícula hasta 13 de septiembre, según ha informado este miércoles el edil del área, Hipólito Zapico.

El concejal ha destacado que “para aquellos alumnos nuevos no empadronados el plazo será del 6 al 13 de septiembre” y ha recordado que en el curso 2022/2023 “contará con nuevos talleres como el curso de guion cinematográfico, el segundo nivel de alemán, taichi on line, clases de pintura infantil en La Cala, ballet en Las Lagunas o clases de español para ucranianos”.

El primer período de matriculación finalizó a finales de julio y “por el momento llevamos más de 2.000 alumnos matriculados, lo que pone en valor la buena acogida que tiene la Universidad Popular entre la población mijeña”.

No en vano, el curso 2021/2022 cerró con “cerca de 3.000 alumnos, que supera la media que teníamos antes de la pandemia y esto es resultado del trabajo que se hizo durante la pandemia de no cortar las clases y hacerlas on line, del esfuerzo que hicieron las familias, profesorado y dirección del centro por mantener la actividad. En este curso nuestra expectativa es superar esa cifra”, ha destacado Zapico.

Desde el departamento de Universidad Popular han recordado que la matrícula también se puede formalizar de forma telemática a través de su web (up.mijas.es). En ella, además, se puede consultar toda la información sobre cada uno de los talleres que se imparten en los tres núcleos del municipio.