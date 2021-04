“El CIOMijas será un baluarte de la formación de calidad en hostelería y turismo”

El CIOMijas es un centro de formación profesional ocupacional para el empleo cuya titularidad pertenece a la Junta de Andalucía, que está especializado en Hostelería, Turismo y Juegos de Azar. La delgada del ramo en Málaga, Carmen Sánchez, atiende a Málaga Hoy para explicar cómo ha reactivado el ente regional el espacio tras permanecer seis años cerrado y los proyectos que planea de cara al futuro.

–¿Qué ha supuesto para la Junta la reapertura del centro?

–Una reactivación muy necesaria de un centro icónico para la provincia de Málaga, que va a dar respuesta a las necesidades de un mercado laboral que esperemos que en cuanto pase la pandemia, que yo creo que ya estamos viendo la luz al final del túnel; se reactivará toda la hostelería y el turismo y necesitará profesionales formados en este campo.

–¿Qué necesidades de formación va a cubrir?

–Es un centro especializado en Hostelería, Turismo y Juegos de azar y precisamente en estos sectores vamos a impartir cursos de Recepción de hotel, Sumillería, Cocina o Servicio de restaurante, es decir, todas las profesiones que van a necesitar los hoteleros y los restauradores no solo de Málaga, ya que es un centro de referencia nacional.

–¿En qué estado se encontraron las instalaciones tras permanecer seis años cerradas?

–Las instalaciones estaban muy deterioradas. El CIOMijas es enorme, son 30.000 metros cuadrados de superficie y 14.000 construidos que se dividen en tres edificios como son un hotel, una residencia para estudiantes y el Aulario, que es donde están las aulas de formación. Entonces, como los trabajadores siguieron trabajando, aunque sin cobrar 36 meses, mantuvieron medianamente bien la zona administrativa, pero el ascensor no funcionaba, todo olía a humedad porque aquello no se abría nunca ni se limpiaba adecuadamente. Hemos realizado una inversión de unos 800.000 euros para poner el Aulario en marcha y restaurar toda esa zona, pero estaban muy deterioradas la residencia y el hotel y en esta segunda fase vamos a licitar la gestión del hotel para que una empresa privada gane la licitación y se le otorgue mediante un convenio un contrato de colaboración.

–¿Por qué cerró el CIOMijas?

–Este centro era un consorcio, y los consorcios en la Junta de Andalucía no han funcionado. No sé si por falta de interés o de diligencia del antiguo equipo de gobierno llevaron a que en 2014 el CIO cerrara sus puertas. La formación nos parece fundamental y así lo ha entendido esta Consejería, y desde que ganamos, hemos estado trabajando para sacar todas las licitaciones porque hemos cambiado el fondo y la forma para realizar la formación. Entonces, hemos creado el sistema de licitaciones, que es mucho más garantista, más seguro y mucho más transparente.

–¿Qué tipo de formación se está impartiendo ahora ?

–En noviembre se inició un curso fruto de la colaboración con el Ayuntamiento de Mijas, relacionado con el mantenimiento de edificios, concretamente con la calefacción y el aire acondicionado. Se han añadido tres cursos que de la Junta de Andalucía: ‘Promoción turística local e información al visitante’, destinado a personas desempleadas que tienen vocación de trabajar como guía turístico. El segundo es ‘Docencia de la formación profesional para el empleo’ y el tercero ‘Competencias clave. Nivel 3’, que sería como de acceso a la formación profesional de nivel superior para personas que no tengan el Bachillerato. En septiembre, la Junta también empezará los de Recepción en alojamiento y Sumillería.

–El CIOMijas contará con un presupuesto de casi 1,2 millones para 2021…

–Al CIOMijas se destina 1.194.943 euros, casi 1,2 millones. De esta cantidad, 925.000 euros irán a la adecuación del edificio primero –Aulario- y para adecentar los dos siguientes y 185.000 para formación.

–¿Cuántas plazas ofertará este año el centro mijeño?

–No lo tenemos todavía perfilado, pero la idea es impartir unos cinco cursos con 15 alumnos en cada uno, es decir, 75 plazas.

–¿Qué proyecta la Junta para el hotel y la residencia?

– Vamos a oír en primer lugar las propuestas de los hoteleros, y en base a eso sacaremos la licitación para que lo gane aquella empresa que realmente esté interesada y comprometida con este proyecto. Esperemos que la licitación esté adjudicada para el final del año y en un par de meses estará fuera, al final del mes de mayo o al inicio de junio.

–El CIOMijas ha sido declarado Centro de Referencia Nacional de Turismo, Hostelería y Juegos de azar, ¿Qué supone?

–Esto supone que nuestros alumnos pueden ser de toda España y todos pasarán el mismo proceso de selección. En segundo lugar, es un centro que tiene además de la obligación de impartir formación muy entroncada al mercado laboral actual, la de desarrollar e investigar en nuevas formaciones.

-¿Para cuándo estará el centro en pleno funcionamiento y cómo va influir en el resurgir de la industria turística?

–El centro estará a pleno rendimiento al principio de 2022 y espero que el CIOMijas sea ese centro de referencia nacional que necesita nuestra provincia y ese baluarte de la formación de calidad en hostelería y turismo que Málaga está esperando.