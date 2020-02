“En España la cultura sólo sirve para lucir el esmoquin en la gala de los Goya”

Cuesta encontrar en la extensa historia de la música popular un caso similar al de uno granadinos que, tras lanzar su último álbum en 1996 y anunciar la disolución de la banda, vuelven a entrar en un estudio 25 años después, a grabar canciones juntos y, por supuesto, a reencontrarse con sus fieles seguidores en los escenarios. Es la historia de 091, una banda que se fue de la escena “sin dejarse nada en el tintero” y que ahora regresa a “terminar lo que empezaron”, como reza la canción inicial de La otra vida, el álbum que ha materializado el regreso de los Cero. Hablamos con José Ignacio Lapido, guitarrista y compositor de una de las bandas más influyentes en el rock nacional y con una ciudad como bandera: Granada.

-¿Qué ha significado volver a entrar a un estudio juntos, 25 años después?

-Es una sensación muy extraña. 25 años en términos de música pop es una eternidad, recuerdo muy pocos casos de bandas que hayan estado tanto tiempo separados y que hayan vuelto a grabar. Por otro lado, la forma en que hemos grabado ha sido una sensación placentera, todo ha coincidido tal y como lo planteamos desde un primer momento. No queríamos hacer un simple disco de trámite que nos sirviera para tocar en directo, sino una obra artística con entidad propia

-El álbum arranca con una evidente declaración de intenciones (Vengo a terminar lo que empecé). ¿Este reencuentro es una deuda pendiente de 091?

-Realmente, nos dimos cuenta después que el título tenía que ver con nuestra situación. Cuando nosotros acabamos en 1996 después de 14 años grabando y tocando no teníamos en mente que hubiésemos dejado nada por hacer, de hecho pensamos que aquel fue el mejor momento para separarnos. Teníamos muy clara la idea de que la vida de los grupos no debe ser eterna. Es cierto también que las circunstancias de la vida hacen que uno se replantee las cosas y cambie de opinión. Tras la buena acogida y el asombro que causó la gira de Maniobra de Resurrección en 2016, nos replanteamos aquella decisión de no volver a grabar y fue cuando se gestó la idea. Desde entonces hemos estado pensando en hacerlo de la mejor manera posible y este ha sido el resultado.

-¿Esperaban el gran fenómeno que causó Maniobra de Resurrección?

-Nos sorprendió mucho. Tanto tiempo después no sabes si habrá alguien detrás. La gira se hizo por el 20 aniversario de nuestra separación y pensamos que si teníamos que volver a tocar, ese era el mejor momento para hacerlo. En cualquier caso, se trataba de una reunión para hacer unos pocos conciertos y punto. La sorpresa llegó cuando vimos que nada más lanzar las entradas, se agotaron en todas partes, las compañías discográficas nos llamaron para reeditar nuestro catálogo y hasta llenamos la Plaza de Toros de Granada dos veces.

-¿La otra vida es un álbum en el que se ha querido continuar la línea musical que dejó la banda hace 25 años o se ha pretendido incluir un sonoridad nueva?

-Lo que teníamos claro es que no queríamos volver al pasado. Es un ejercicio algo inútil querer volver 25 años atrás. Tanto yo como algunos de mis compañeros hemos seguido componiendo y haciendo música todo este tiempo, hemos madurado musicalmente y hemos recibido muchas nuevas influencias. Eso es algo que en toda obra artística debe notarse. Tampoco queríamos perder las esencias de la banda, hemos hecho un ejercicio por mantener nuestra esencia, que sencillamente es la razón por la que estamos en la música, pero con la experiencia que nos han dado los años transcurridos.

-¿Cómo ha ido el comienzo de la gira?

-El inicio de gira no podría haber estado mejor. La reacción del público ha sido muy buena, quizás lo que más temíamos es cómo iban a funcionar las canciones del nuevo disco en el directo y la verdad que las de La otra vida han encajado muy bien. Esto siempre genera un punto de duda en las bandas de larga trayectoria. Nosotros no queríamos desaprovechar la oportunidad de mostrar los nuevos temas en directo, aunque fuéramos con esa duda. De este arranque de gira nos quedamos con la satisfacción de ver al público coreando los temas nuevos junto a los clásicos. El concierto dura unas dos horas y tocamos casi el disco entero al completo, ocho canciones, más los clásicos que todos nuestros seguidores conocen.

-Salvo algún festival, muchos conciertos de esta gira van a ser en salas pequeñas o de mediana capacidad. ¿Qué piensan de este tipo de formatos?

-La gira está dividida en dos partes. La primera está organizada por nosotros para presentar el disco en ciudades como Madrid, Murcia, Sevilla o Málaga. Son salas seleccionadas por nosotros para hacer la presentación con nuestros seguidores más cercanos. Luego están los festivales, que como todos sabemos, son eventos en los que el repertorio debe estar más ceñido y el público va a haber a numerosos artistas. En cualquier caso la gira no está cerrada, vamos a estar tocando todo el año e iremos anunciando nuevas fechas. Pasar a grandes aforos como plazas de toros es una posibilidad que siempre está abierta, pero que no depende de nosotros.

-Vienen con todas las entradas agotadas a Málaga, una ciudad en la que duermen muchos seguidores de los Cero. ¿Qué relación mantiene 091 con la ciudad y que se siente al volver?

-Nosotros llevamos yendo a Málaga desde tiempos inmemoriales, como quien dice. Nuestro primer concierto allí debió ser en el 83 o en el 84, desde entonces fuimos en numerosas ocasiones, tocando en muchas salas que ya ni existen o han cambiado de nombre. En las décadas de los 80 y 90 también fuimos un par de veces a la Feria, tenemos mucho cariño a la gente de Málaga.

-¿Qué tiempos le esperan a la música en España?

-Pues la verdad que me cuesta saberlo con certeza, no soy adivino, pero haciendo un ejercicio de lógica y observando cómo ha cambiado tanto la cosa te puedes hacer una idea. La industria discográfica ha cambiado radicalmente, su función no es vender formatos físicos, sino digitales. La compra de CDs y vinilos quedará solo para los coleccionistas, para los que somos románticos de la música. A nivel de bandas, creo que seguirán naciendo buenos grupos. Y espero que el circuito de salas no desaparezca absorbido por los festivales. Hay tantos que ya muchos artistas no salen a girar por salas. La experiencia de ver a un grupo en un sala es mucho más placentera que en un sitio tan grande donde tengas que ver a tu artista preferido a través de las pantallas. Lo ideal sería que ambas experiencias sean complementarias.

-Tenemos un Gobierno de coalición recién estrenado. ¿Qué opinión les merece, sobre todo, respecto a la cultura y la música?

-Pues la verdad que no se si la cultura será de mucho interés para este gobierno. En los debates preelectorales que vi no aparecía la cultura por ningún lado, así que no me espero nada. La cultura en España siempre ha sido la desheredada y la olvidada, creo que es lo último que le importa a los dirigentes políticos. Además, el nuevo ministro no me convence mucho, creo que no tiene mucho que ver con la cultura, como el anterior José Guirao, que sí que ha sido gestor cultural y tiene una larga trayectoria en este mundo. En fin, aquí la cultura solo sirve para ponerse el esmoquin para ir a la gala de los Goya y poco más.

-¿Quedan Cero para rato?

-No te puedo decir ahora mismo. Ni quiero cerrar puertas, ni quiero abrir otras que no se tienen que abrir ahora. El disco está muy reciente, lo que nos toca este año es presentarlo en el máximo número de ciudades y escenarios posible y disfrutar del momento. Grabar un disco 25 años después creo que merece un disfrute por parte nuestra y de nuestros seguidores. Luego lo que tenga que pasar pasará, igual que hace años no nos creeríamos grabar un disco después de tanto tiempo, lo que venga de aquí a dos o tres años no nos lo esperaremos.