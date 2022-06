Alexandra Dovgan, la niña prodigio del piano, actuará en Málaga en el Festival Arte y Sol

Alexandra Dovgan nació en 2007, solo tiene 14 años y ya se le puede considerar como un genio del piano. Esta música rusa ha sido premiada en cinco concursos internacionales y su talento le permitió superar el exquisito proceso de selección para estar ahora formándose en la Escuela Académica Central de Música del Conservatorio Estatal de Moscú. “Esta es una de esas raras ocasiones. Es difícil llamar a la pianista Alexandra Dovgan una niña prodigio, ya que esto es un prodigio, no es un juego de niños”, declaró el maestro Grigorio Sokolov. Ella insiste en que es “una niña normal” y que no tiene nada especial. La artista actuará en el Festival Arte y Sol en Málaga el 3 de julio.

A los cuatro años ya tocaba el piano. ”Casi que aprendió a tocar antes que a andar”, confesaba su padre. Este tiene gran parte de “culpa” del éxito de Alexandra, ya que tanto él como su madre son profesores de piano. “Aprendí muy pequeña a tocar el piano. No porque mis padres me enseñaran, sino porque desde que nací lo he escuchado y ha crecido conmigo”, confesaba. A los cuatro años dio su primer concierto en el colegio. “Estudié una corta pieza en unos días y toqué para los profesores y mis compañeros. No era consciente de que era mi primera vez ante el público”.

A esta semilla artística se le suma la dualidad de la formación que recibe. En su clase de secundaria está rodeada de otros músicos, ya que el sistema educativo de Moscú le permite combinar los estudios de piano con la formación académica, sin tener que elegir. Aunque tiene claro que el futuro lo dedicará al piano. “Ya soy pianista, este es mi presente”. Si esta opción no hubiera sido viable, a Dovgan le hubiera gustado ser bailarina de ballet, porque no concibe una vida sin el arte: “Siento que el piano es mi amigo íntimo al que yo le cuento cosas y el me ayuda a mí”.

Dovgan ríe cuando se le pregunta que cómo está llevando el éxito. Ella considera que no ha cambiado nada, aunque desde hace cuatro años en su agenda tiene más de 40 conciertos anuales y ya ha aparecido en las televisiones de toda Europa. Italia, Viena, Ámsterdam o Alemania son algunos de los países que ha recorrido en los últimos meses. Así, la joven ha deleitado al público en escenarios de la talla del Théâtre des Champs Elysées o en el Festival de Salzburgo.

“Siento que estoy teniendo éxito cuando grandes referentes de la música me lo dicen”, confiesa Alexandra , quien afirma que “esto es una responsabilidad”. Aun así, se muestra tranquila y dice que no siente ninguna presión: “es una responsabilidad de la buena, de la que te ayuda a ser mejor y crecer”. Ella insiste en que no ha hecho nada diferente a sus compañeros, por lo que supone que es solo el talento lo que le ha llevado hasta aquí, aunque lo expresa con humildad y un poco dubitativa.

“Cada concierto tiene algo especial”, contesta la joven cuando se le pregunta con qué espectáculo se quedaría. Aun así, recuerda su cita en el Palau de la Música de Barcelona de hace unos meses, ya que una niña hizo un retrato de ella y se lo regaló al acabar. “Ahí siento que estoy empezando a tener éxito, pero nada más allá, solo me han parado una vez por la calle”, dice Alexandra entre risas. Su padre y su directora artística se ven obligados a comentar que cuando acaba los conciertos siempre tiene gente esperando para que le firme autógrafos.

La invasión de Putin fue el detonante que provocó que Dovgan se afincara en Málaga, en casa de su padre. “Hay mar y sol, cómo no voy a querer estar en Málaga”, indica la joven, que reside en Mijas. Un escenario propio para su desarrollo, ya que explica que la naturaleza le inspira. “Salgo a caminar por el paseo marítimo y cuando vuelvo quiero sentarme un rato a tocar”.

Festival Arte y Sol

El día 3 de julio Alexandra Dovgan tendrá su primera cita en la capital de la Costa del Sol. Será la encargada de inaugurar el Festival Arte y Sol, que se celebrará durante tres jornadas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). La cita celebra su primera edición y pretende consolidarse como “el festival del pueblo”.

A las 19:30 de este día, la joven deleitará al público con un repertorio que se dividirá en dos partes. En la primera, interpretará Sonata número 17 y Tempestad, de Beethoven, también sus dedos se moverán para marcar el ritmo de Carnaval de Viena, la obra de Schumann. La segunda parte estará dedicada al polaco Chopin, donde interpretará cuatro obras de su músico favorito, el que "le ha acompañado durante toda la vida".

El día 15 de julio será el turno del maestro Grigory Sokolov. El pianista deleitará con obras de Beethoven, Brahms y Schumman en un espectáculo denominado La leyenda y el sol. La última cita, el 17 de julio, estará dedica a la ópera. Ópera, amor y sol será la pieza que correrá a cargo de la soprano Inna Klochko, el tenor Artjoms Safronovs y el pianista Hayk Grygoryan. Arte y Sol pretende completar con la música clásica la oferta cultural de la ciudad.