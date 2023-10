De América a Málaga, el puente que tienden los Grammy Latinos

Una inercia de 23 años no es fácil de romper, pero por primera vez en su historia los Grammy Latinos han salido de Las Vegas para trazar un puente que los ha traído directamente hasta Andalucía. La semana de los Grammy se celebrará del 10 al 16 de noviembre en Sevilla, con la gala de entrega de premios. Aunque antes han realizado una sesión de flamenco en Granada y la segunda, dedicada a la música urbana, la que ha tenido este viernes la plaza de toros de La Malagueta como escenario. Beret, Mala Rodríguez y el colombiano Feid fueron los encargados de llenar de música una noche cálida en la que se festejó la unión artística entre dos continentes.

Antes de que el sevillano Beret saliera a cantar a un público ya entregado que llenaba el coso malagueño, el pasillo de la plaza se convirtió en una alfombra roja llena de cámaras, fotógrafos y periodistas dispuestos a captar las primeras impresiones de los protagonistas. “Andalucía nos ha tratado maravillosamente, estamos felices, la gente ha sido encantadora y nos han recibido con los brazos abiertos”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación. “Esta noche es una celebración maravillosa de la música urbana y de cómo ésta trasciende y toca fibras como el pop”, agregó.

Pasión Vega, Cayetano Martinez de Irujo, Rocio Madrid, Carliyo el nervio y Natalia Palacios, dos influencers malagueños, Fernando Ramos, el humorista Tomas García y el torero Javier Conde fueron algunos de los invitados. Junto a ellos Beret y Mala Rodríguez, que llegaron antes que Feid, y tuvieron tiempo de charlar con la prensa.

“Para mí es un orgullo brutal juntarme con músicos que admiro como La Mala y Feid y ver cómo se crea un puente muy bonito entre Latinoamérica y la música española y, además, reivindicando la categoría musical de lo urbano”, comentó Beret. Para el artista “lo urbano muchas veces no ha tenido el espacio merecido” y con eventos como éste se le hace justicia. “Y es brutal que se haga aquí en Málaga, en Andalucía, que por primera vez hayan salido de Las Vegas, sin duda es una gran oportunidad de crear esos puentes entre ambas”, agregó.

Con uno de sus temas más escuchados, Lo siento, terminó su actuación de media hora Beret. “Esto ha sido inolvidable”, aseguró. “Hace mucho tiempo que no venía a tocar a aquí y qué mejor que de esta manera, gracias de corazón por estar aquí”, dijo a su público que coreó sus canciones con ganas.

Mala Rodríguez fue la primera mujer en ganar un Grammy Latino en la categoría Mejor Canción Urbana y aseguraba sentirse “muy honrada” por ello. “También es un peso”, comentó y apuntó que “siempre me he fijado en las que iban delante, nunca me las dejo atrás, muchas mujeres raperas afroamericanas que han sido ejemplo para mí, también muchas otras artistas que me han inspirado porque lo han tenido doblemente difícil”.

Para Mala Rodríguez “la música refleja la sociedad y va cambiando, como ella. Y hay de todo en el rap actual, cosas más vulgares, otras muy ñoñas, otras más combativas o muy neutrales que a penas se mojan, hay mucho tipo de artistas”. En cuanto al rap femenino, la artista considera que “ahora también es muy amplio y diverso, hay muchas miradas distintas de mujer y eso me encanta”, dijo poco antes de subierse al escenario, la segunda tras Beret.

“No dejéis de soñar nunca, hay que estar activo siempre, que Dios los bendiga, me llevo a todos en el corazón”, dijo Mala Rodríguez tras cantar sus ocho canciones, que inauguró con acordes flamencos y vestida de negro bajo focos rojos.

El último en actuar fue el colombiano Feid. La plaza se tiñó de un intenso verde, su color, y se impregnó de una energía palpable mientras la multitud coreaba el nombre de “ferxxo”. Fue el artista que más interactuó con el público, cantó nueve temas y agradeció el apoyo. “Gracias a la academia por nominarme, la música urbana es mi vida y que ustedes griten mi nombre es lo más bonito”, afirmó.

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, explicó en los minutos previos al concierto que se ha firmado un acuerdo de tres años en los que se hará sesiones como esta en diferentes puntos de Andalucía. “Los Grammy llegan a Andalucía, la primera vez que en 23 años salen de Estados Unidos y han tenido que venir a uno de los paraísos de la música”, comentó Bernal.

“Estamos encantados de que la Academia haya tomado esta decisión y ellos se han dado cuenta de que han acertado y han llegado al lugar adecuado, porque hay talento, experiencia organizativa, grandes instalaciones turísticas y culturales y grandes infraestructuras de comunicaciones”, añadió. El consejero apuntó que “ciertamente, si Málaga hubiera tenido un gran auditorio hubiera sido también una candidata a tener esta semana de los Grammy Latinos igual que Sevilla”.

También aseguró Bernal que “para ellos salir de los Estados Unidos suponía un movimiento muy singular y ha sido una negociación fructífera pero costó que salieran de la inercia de tantos años” y subrayó que tras estos primeros tres años se podrían plantear una ampliación del contrato. “De momento son tres años, vamos a disfrutar de ellos, vendrán otros dos en los que tendremos sesiones por toda Andalucía”, apuntó. Y así se hizo. El público disfrutó y se quedó con ganas de más, a la espera de la próxima cita.