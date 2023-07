Anastacia, la reina del 'Sprock', conquista el Starlite de Marbella con su potente voz

El Auditorio de Starlite Occident de Marbella acogió la pasada noche del miércoles el concierto de una de las voces más destacadas de las últimas dos décadas: Anastacia.

La reina del 'Sprock' (combinación de soul, pop y rock), término acuñado por la propia Anastacia, ofreció un espectáculo cargado de píldoras bailables que consiguieron el efecto deseado en el público: no dejar de bailar y cantar.

La popularidad de Anastacia se basa en sus universales éxitos pop y su particular voz, siempre comparada con la de legendarias artistas negras del universo soul.Anastacia regresó al festival boutique desde sus visitas en 2015 y 2017, en esta ocasión con su espectáculo I'm Outta Lockdown 22nd Anniversary Tour, demostrando por qué es una de las estrellas más brillantes de las últimas décadas.

"Estoy muy agradecida de poder estar aquí en este gran festival, disfrutando de la música”, declaraba sobre el escenario.

Su pegadizo estilo musical ha cautivado a audiencias de todo el mundo, particularmente en Europa. Durante su ya extensa carrera ha vendido más de 30 millones de discos y ha cosechado numerosos reconocimientos que respaldan su trayectoria.

23 años de Anastacia que nos han dejado inolvidables canciones como I'm Outta Love, Left Outside Alone y Paid My Dues. Una artista que sin duda pisó fuerte en la primera década de este siglo, acaparando atención en Premios y canales musicales como MTV.La estadounidense ofreció un show enérgico, lleno de empoderamiento. Se atrevió, incluso, con el castellano. Con la divertida ayuda del traductor de su teléfono, la cantante estuvo hablando con su público entre cada canción durante todo el concierto.

Anastacia hizo disfrutar con temas icónicos como “I’m Outta Love”, “Stupid Little Things”, “You’ll Never Be Alone” o “Everything Burns”, que son reconocidos como algunos de los mayores éxitos de la artista.

Su tema “Who’s Gonna Stop the Rain”, que no estaba previsto en su repertorio, lo cantó a petición de una mujer embarazada entre el público, dedicándosela a su bebé.

Y “Left Outside Alone”, una de sus más aclamadas, la dejó para el final, despidiéndose de la audiencia en versión ‘a capela’. Con este extenso set list, su voz poderosa resonó en el Auditorio de Starlite Occident, creando un ambiente lleno de energía y emoción.

Y tras Anastacia, la actuación del artista granadino Saiko

Tras el concierto en el Auditorio, los asistentes tuvieron el lujo de asistir al show de uno de los artistas emergentes de nuestro país con más proyección en la música urbana. Saiko, el talentoso artista granadino que está rompiendo récords con su éxito "Supernova", se presentó por primera vez anoche en el espacio Sessions de Starlite Occident.

Algo que hará de nuevo en una segunda fecha, el martes 22 de agosto.A sus 20 años, Saiko puede alardear de haber llegado al número 1 del Top 50 español y haber colaborado con reconocidos artistas como Quevedo, Lola Índigo y Omar Montes. Destaca como cantante, compositor y productor en el género urbano español y comenzó su carrera musical a los 14 años. Primero como parte del dúo Wido y Saiko junto a su hermano y, posteriormente, en solitario desde 2020. El talento y la versatilidad de Saiko lo convierten en una de las promesas más destacadas del panorama musical actual.Con un nuevo escenario, envolventes pantallas digitales y la tecnología más avanzada, el público vibró y bailó al ritmo de grandes éxitos como “Supernova”, “Polaris Remix”, “Las Bratz Remix” o “Arena y Sal”, su último lanzamiento junto a Omar Montes. El lounge de Starlite Occident es el lugar perfecto para sumergirse por completo en el mejor ambiente nocturno bajo las estrellas, y anoche la gran promesa del género urbano firmó un concierto inolvidable que puede que sea además de los últimos en un aforo tan reducido y exclusivo, dada a su creciente popularidad.