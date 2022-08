El cartel definitivo de Andalucía Big Festival suma a C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede

El Andalucía Big Festival ha anunciado las tres bandas que sustituyen a Rage Against the Machine. C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede cierran el cartel definitivo del evento.

La empresa promotora ha publicado las tres bandas que vendrán a suplir a Rage Against the Machine, uno de los cabezas de cartel, después de que cancelara su participación y su gira europea por causas médicas.

"Después de la cancelación de RATM debido a un problema de salud que los llevó a cancelar toda su gira europea, el equipo de Andalucía Big Festival hemos trabajado día y noche para encontrar un sustituto a la altura, lo cual, no ha sido tarea fácil. Con el firme objetivo de seguir ofreciendo lo mejor a nuestros asistentes, hemos decidido incorporar tres nuevos headliners que formarán parte del cartel definitivo de Andalucía Big Festival", han explicado en un comunicado.

En cualquier caso, la organización ya avisó de que pondría en marcha un "proceso de devolución para todas aquellas personas que así lo soliciten" por la incidencia. Y será a partir de este lunes, 29 de agosto, a las 10:00 cuando se abra el proceso de devolución hasta las 15:45 del jueves día 8 de septiembre, según han anunciado desde la organización.

El evento tendrá lugar los próximos 8, 9 y 10 de septiembre, en el Cortijo de Torres, después del cambio de ubicación desde Sacaba Beach.

El pasado jueves el festival, propulsado por Mad Cool y con patrocinio de la Junta, ofreció más información al público como el mapa, los horarios, la información del recinto, cómo llegar o el mechandising sirve la instantánea "a modo de aperitivo". El espacio contará con varias zonas de actuaciones -habrá tres situadas en distintos puntos-, grandes pantallas y un pasillo entre los escenarios por el que los artistas podrán adentrarse entre el público.