Antonio Banderas afirma que el precio medio de la entrada del musical del Soho costará unos 35 euros

La entrada del espectáculo musical A chorus line, que inaugurará el teatro del Soho en Málaga impulsado por Antonio Banderas, tendrá un precio medio de unos 35 euros. "Estamos a punto de sacar las entradas a la venta. Estamos haciendo todos los estudios económicos. Vamos a ofrecer un espectáculo que podrías ver en Nueva York o en Londres desde los 18 ó 20 euros hasta los 65 ó 70 euros, por lo que la media será de unos 35 euros", ha comentado Banderas.

Banderas, que ha asistido a la presentación oficial del proyecto inmobiliario Picasso Towers en Málaga capital, ha señalado que el teatro será inaugurado el 18 de octubre aunque vayan "justos de tiempo" y que ya se están haciendo ensayos. El actor malagueño ha afirmado que "no cuento con ni un duro público, todo es privado y necesito de la participación de empresas y bancos que se quieren mojar conmigo", por lo que ha agradecido que las empresas Metrovacesa y Sierra Blanca, promotores de Picasso Towers, se hayan unido también al proyecto del teatro del Soho Caixabank como patrocinadores.

La representación de A chorus line se hará en Málaga, aunque Banderas ha indicado que habrá posiblemente una gira internacional en América. "Ya existe una repercusión internacional importante. De momento el teatro público de Nueva York, que es donde se estrenó la obra en 1975, la ha pedido. Probablemente terminemos allí porque los temas de diversidad en EEUU se han convertido en importantes. Es una obra que cambió el paradigma de Broadway y se va a presentar en español, el segundo idioma de la ciudad de Nueva York", ha detallado Banderas, quien ha añadido que "existe la posibilidad de sacar la gira a Florida, California y tirar hacia México, Chile o Argentina. Pero todo eso es potencial. Primero hay que construir un éxito porque si no no tenemos nada. Es además una obra que no se apoya en ningún artilugio escenográfico. No hay helicópteros, ni leones ni elefantes. Son actores, bailarines, cantantes y público y unos espejos. Aunque la obra es compleja porque esta diseñada como un ballet que se convierte en obra de teatro".

Banderas ya está ensayando porque, según ha explicado, se tendrá que desplazar tres veces a EEUU en el periodo de ensayos previo al estreno para apoyar la promoción de la última película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, en la que el actor malagueño es el protagonista. "El tema es que tras el premio en Cannes llega la promoción de la película de Almodovar en EEUU que se ha reforzado de cara a los Oscars y nos pilla en pleno periodo de ensayos. En tres veces voy a tener que desplazarme a EEUU y volver, con lo que supone. Por eso estoy ensayando ahora para cubrir lo mejor que pueda el espacio y llegar lo más preparado posible al escenario", ha precisado.

Por otra parte, el actor internacional malagueño ha apoyado la candidatura de Málaga para acoger la celebración de los premios Goya en 2020."Me parece perfecto. Málaga además se lo merece porque ha habido un compromiso muy serio con el cine español y con el cine en español. La ciudad está absolutamente preparada desde todos los puntos de vista para acoger a los Goya", ha recalcado.