El Ateneo de Málaga expone ‘Las caras del tiempo’ de Ricardo Martín

El Ateneo de Málaga inauguró este jueves la exposición Las caras del tiempo, una muestra que supone el trabajo de toda una vida como fotoperiodista de Ricardo Martín. En esta exposición se reúnen retratos de personajes relevantes y emblemáticos del mundo de la política, las artes y las ciencias desde el inicio de lo años 80 hasta la actualidad. Así, Las caras del tiempo es un recorrido por la historia reciente de nuestro país, y del resto del mundo, a través de los retratos realizados por Ricardo Martín. La muestra llega a Málaga, donde podrá verse hasta el 27 de febrero, tras pasar por Cádiz, Granada, Úbeda, Segovia y Almería. Posteriormente viajará a Valencia, donde se expondrá de mayo a agosto.

Ricardo Martín (Granada, 1953) formó parte del equipo fundador del diario El País, al que estuvo vinculado durante ocho años. Becado por el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, en 1984 y 1985 amplió estudios de fotografía y realización de TV en The New School for Social Research, de Nueva York. Ha sido editor gráfico durante la etapa de máxima difusión del semanario Tiempo (1986-1990), redactor jefe de fotografía del diario Ya, subdirector del diario As y subdirector y editor gráfico de la revista literaria Mercurio.

Sobre Ricardo Martín afirmó el escritor Antonio Muñoz Molina: “El campo de la fotografía es la superficie visual de las cosas, pero en Ricardo Martín hay una interioridad pensativa, un aire de cavilación en el que la cámara es unas veces un instrumento y otras un talismán.Nada da la impresión de ser más meditado que sus decisiones instantáneas”.