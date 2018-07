'El Brujo' llena el Teatro Romano con su obra

La Plaza del Teatro Romano observa como una larga cola de personas se asienta delante suyo. Son los espectadores de El Brujo, que los reúne como si fuera un peregrinaje hacia el arte media hora antes de su función. Adultos y jóvenes eligen sus asientos. El escenario está decorado con una alfombra, una mesa con unos pergaminos iluminados en penumbra bajo un foco y el músico, que está sentado en el suelo frente a sus dos instrumentos; piano y violín. No hay más. Un escenario desnudo. Al fin y al cabo, lo que importa son las palabras... y su voz. Esa que cambia, grita y te acuna. Una odisea de cambios vocales que te lleva de la mano hacia donde él quiere. Tensión. Dulzura. Reflexión. Humor. El Brujo llena por completo el aforo, aquel que hace años presenció cómo actores hicieron sentir y vibrar a cientos de personas las obras que hoy consideramos clásicos. Los rezagados ocupan los últimos asientos que quedan. "Agotado, es lo que tiene Rafael". Las escaleras de emergencia se convierten en nuevos asientos del teatro. Y por fin sale, con un cálido suave aplauso de su público. Esquilo, la obra a representar, se enfunda en su credo, aquel que lleva defendiendo años como actor. "La pelea es por el significado, no por las cosas. Ese es el verdadero significado de Esquilo". Los clásicos están llenos de secretos, como él dice, pero no sólo de clásicos habla el actor. En la reflexión metafórica del filósofo griego hay lugar para el feminismo, la Puerta de Alcalá y el Ibex 35. Hasta Manuel Carmena tiene espacio en su discurso. Así es Rafael Álvarez, que despojado de convencionalismos interacciona con el público. "Ya no sé qué es obra o realidad", se confensa con el público. Su obra está teñida de improvisación y franqueza. Inspira a reflexionar, a mirarle más allá de sus chistes. Porque, más allá del entretenimiento, el teatro te mira a los ojos... Y te remueve las entrañas.