El CAC Málaga inaugura el viernes la muestra del norteamericano Julian Schnabel

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta este próximo viernes Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting, una selección de la producción artística del pintor norteamericano Julian Schnabel, comisariada por Fernando Francés y Cy Schnabel.

La exposición se compone de veintitrés pinturas realizadas desde 1997 hasta la actualidad, que muestran las obras del artista en el contexto de la pintura española y la evolución de su producción artística durante este periodo.

Las pinturas de Schnabel representan una constante investigación de las diversas formas de aplicar y entender la pintura, desafiando las nociones convencionales de este medio desde sus retratos de resina o sus trabajos realizados con objetos encontrados. La muestra se podrá ver hasta el 12 de junio.

Con motivo de la huelga de transportistas, el CAC Málaga ha tenido que posponer la fecha de inauguración de la exposición prevista para el pasado 25 de marzo al próximo viernes 08 de abril de 2022. La mayoría de las obras procedente de Estados Unidos, que se encontraban a la espera de poder ser transportadas del puerto a Málaga, fueron entregadas este lunes en un contenedor que ha sido descargado para poder continuar con el montaje de la exposición e inaugurar esta semana.

Julian Schnabel (Brooklyn, Nueva York, 1951) estudió en la Universidad de Houston, donde obtuvo en 1973 el título Bachelor of Fine Arts, se trasladó a Nueva York y continuó con el Independent Study Program en el Museo Whitney.

Su trabajo ha sido expuesto en numerosas instituciones a nivel internacional y su obra está incluida en los principales museos y colecciones privadas, como el Museo Metropolitano de Arte, el MOMA, el Guggenheim y el Whitney Museum of American Art, el Museo de Arte Contemporáneo y la Fundación Broad Art de Los Ángeles; el Reina Sofía en Madrid y el Centro Pompidou de París.