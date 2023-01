El CAC tendrá gestión municipal, pero las exposiciones seguirán siendo privadas

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) tendrá, si todo va de cara, una gestión con más implicación municipal, pese a que las exposiciones seguirán programadas por los privados. Este es un modelo similar al que ya funciona a día de hoy en el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM).

Cultura ya trabaja en el nuevo pliego que regirá la gestión del Centro de Arte Contemporáneo pase a ser "eminentemente municipal", con una propuesta expositiva que correrá a cargo de los privados que deseen presentarse a los concursos con un límite de tiempo menor (la concejala de Cultura, Noelia Losada, ha referido la anualidad), que la actual concesión demanial.

En estos momentos, la concesión supone 3,5 millones de euros para las arcas municipales al año, que desde el PSOE piensan que se reduciría con una gestión municipal, "como ya se está viendo con los otros museos de la Fundación Casa Natal Picasso".

Pese a ello, Losada no ha sido capaz de asegurar que no se efectúe la prórroga anual que incluye la concesión, "estamos trabajando para que no se llegue al mes de septiembre sin presentar el nuevo pliego, pero no quiero de ninguna de las maneras que el CAC se quede cerrado en ningún momento", ha señalado Losada en la Comisión de Derechos sociales de este viernes.

La moción, presentada por la concejal socialista Lorena Doña, no es la primera vez que llega al Salón de Plenos. El pasado mes de junio ya fue uno de los puntos votados en el Pleno, en un sentido similar al que se ha aprobado hoy por unanimidad. Segunda vez que todos los partidos se ponen de acuerdo en torno al CAC este año, cuya gestión venía siendo un fuerte punto de desencuentro entre el equipo de gobierno y la oposición.

Es más, tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos, verbalizado en este segundo caso por Remedios Ramos, han criticado la "opacidad" de la gestión del centro artísitico, relacionada con Fernando Francés, que ha comisariado muchas de sus exposiciones después de haberlo dirigido durante 15 años.

Esta acusación ha molestado especialmente a Losada, "hablan de opacidad, pero al menos desde que está esta concejal se les ha dado toda la información que han solicitado". Además, ha asegurado que están fiscalizando continuamente la gestión de la concesionaria.

Beca de Bellas Artes

Queda, eso sí, por convocar la Beca de Bellas Artes, dotada con 25.000 euros para una residencia artística financiada por el museo y que la empresa adjudicataria tiene hasta que finalice la concesión para convocarla, "está en trámite, pero aún no está cerrada, me aseguran desde el CAC", ha afirmado la titular de Cultura.

Doña le ha recriminado que esta "no es la mejor gestión, yo creo que es grave que estemos a meses del cumplimiento y aún no se haya convocado". Pese a ello, Losada le ha recordado que "están en tiempo todavía".