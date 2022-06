Carlos Hipólito llega con ‘Oceanía’ al Teatro del Soho para rendir homenaje a Gerardo Vera

Esta semana el Teatro Soho CaixaBank está rindiendo homenaje a Gerardo Vera, que fue gestor cultural, director, escenógrafo y figurinista en teatro, cine y ópera. Por ello, se están llevando a cabo diferentes actividades que permiten al público saber más de su trayectoria. En este proyecto se enmarca el monólogo Oceanía. Del 23 al 25 de junio, Carlos Hipólito se sube a las tablas malagueñas para dar vida al que está considerado el testamento artístico y vital de Gerardo Vera. Hipólito asegura que le conmovió desde la primera vez que leyó el guion.

La obra es un proyecto que nació porque Vera deseaba contar una parte de su vida. Por ello, comenzó a redactar sus memorias, pero decidió que las 350 páginas que había escrito no podían ser una novela, pero sí un monólogo teatral, según ha explicado Hipólito en un encuentro moderado por Aurora Rosales, directora del Teatro del Soho. Gerardo al escribir el texto de ‘Oceanía’ realizó un recorrido por su vida a través de la relación de su padre, donde se muestra que era un niño peculiar al que le gustaba el cine y que nació en una familia tradicional.

“Cuando Gerardo escribió este texto me dijo con esa vehemencia que él tenía que había escrito un monólogo y que lo iba a hacer yo. Le dije que no porque nunca antes había hecho uno porque es un género que no me había llamado la atención” admite Carlos Hipólito. Tras la insistencia de Vera y al leer por primera vez el monólogo y emocionarse, decidió que la obra debía hacerla él. A día de hoy comenta que “nunca había hecho un monólogo y ahora me pregunto por qué he tardado tanto tiempo en hacerlo”.

Carlos Hipólito tenía una gran relación con Vera porque el actor estuvo actuando en su primera película 'Una mujer bajo la lluvia' que protagonizó Antonio Banderas, pero su amistad se volvió mucho más cercana tras coincidir en la obra de teatro llamada El crédito. Después de 44 años entre el teatro, el cine y la televisión, el actor está seguro de que “el teatro es el espacio natural del actor porque nos sentimos dueños del trabajo” y es el sitio al que todos vuelven.

Oceanía, obra dirigida por José Luis Arellano, es el primer monólogo que realiza Hipólito y mantiene que está “viviendo un momento absolutamente mágico y disfrutando muchísimo en el escenario”. En este sentido, también asegura que “se crea una emoción tan grande que es sobrecogedora”. El actor insiste en que tiene muchas ganas de actuar en el Teatro del Soho e invita a todos los malagueños a que lo acompañen.

Este espectáculo iba a estrenarse en Málaga, pero tuvo que cancelarse por la pandemia del coronavirus. Ahora, el 23, 24 y 25 de junio a las 20:00 horas los malagueños podrán disfrutar del legado de Gerardo Vera en el Teatro del Soho Caixa Bank. Asimismo, se está visionando esta semana por la tarde un documental que trata sobre la vida profesional de Vera, titulado El teatro de la vida, Gerardo Vera, dirigido por Álvaro Luna, en la Sala Goya.