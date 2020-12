La Casa Gerald Brenan celebra su Encuentro Nacional de Traducción

Tras el éxito de su primera convocatoria, la Casa Gerald Brenan celebra la segunda edición de su Encuentro Nacional de Traducción en su sede de Churriana (C/ Torremolinos, 56) desde este miércoles y hasta el viernes con la organización del poeta y traductor Ben Clark y bajo el lema La traducción siempre dice sí. Monika Zgustova, Ángelo Néstore, Antonio Jiménez Millán, Vicente Fernández y Justo Navarro son los ponentes invitados para los distintos encuentros, que empezarán siempre a partir de las 16:30.

Así, tras la presentación a cargo de Ben Clark y del director de la Casa Gerald Brenan, Alfredo Taján, Mónika Zgustova y Ángelo Néstore debatirán este miércoles sobre los Conflictos en la traducción. El jueves, Antonio Jiménez Millán, Vicente Fernández y el citado Ben Clark compartirán la mesa redonda Poesía es lo que se pierde en la traducción. Por último, el viernes 11, Justo Navarro y Vicente Fernández protagonizarán el encuentro El traductor estaba dentro y fuera. La entrada a todas las ponencias es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Este año, las jornadas, cuyo título hace referencia a la obra de Brenan de 1966, The Lighthouse Always Says Yes, quieren homenajear de manera especial a Gamel Woolsey adoptando para este encuentro el lema “traducir, una forma de amar”, tal y como informaron desde la Casa Gerald Brenan.