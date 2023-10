Cayetana Guillén Cuervo protagoniza 'Pandataria' el 28 de octubre en el Teatro del Soho

La actriz Cayetana Guillén Cuervo pisará por primera vez las tablas del Teatro del Soho CaixaBank el próximo 28 de octubre con la obra Pandataria, un grito a la diversidad y al amor donde se unen la danza, el rap y la interpretación.

El director y coreógrafo de la obra, Chevi Muraday, el reconocido rapero y actor Elio Toffana y los artistas y bailarines La Merce, Basem Nahnouh y Chus Western completan el elenco de este espectáculo multidisciplinar que ha contado con el artista Okuda San Miguel para diseñar el espacio escénico, aportando un paraíso de color que convive con la sobriedad de la forma y que, una vez más, ofrece el encuentro entre dos mundos que pueden entenderse.

Pandataria fue estrenada el pasado mes de julio en el prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde recibió grandes elogios por parte de crítica y público. Según Guillen Cuervo, Pandataria es “una oda a la inclusión, a la diversidad, a abrazar la diferencia, y plantea al espectador qué está haciendo él por construir una sociedad que acepta la realidad tal cómo es, con toda su diferencia”. Chevi Muraday puntualiza que en la obra “la diversidad está reflejada en el elenco, hemos querido abrazar a todo tipo de intérpretes, y por supuesto el rap tenía que estar representado”.

Sinopsis de la obra

Pandataria es una isla perteneciente al archipiélago de las Pontinas, mar Tirreno y mide 1,54 km2. En la época de la dinastía Julio-Claudia, las mujeres del imperio que no se adecuaban a las normas (adúlteras, poderosas, independientes, políticas) eran exiliadas a este islote para lavar la imagen de la autoridad.

Julia la Mayor fue la primera y tras ella su hija y su nieta en distintos momentos de su vida. La vida en el exilio en una isla tan pequeña y sin posibilidad de salir podía llegar a ser muy aburrida y asfixiante. Pandataria como isla-prisión llegó a representar el paraíso de los olvidados.

Y eso es Pandataria: el cajón desastre, la isla prisión, la isla del marginado, del que no forma parte de la norma, del que viene del lote defectuoso, del que no es un ciudadano legal, la isla de los que sobran, de los que tambalean el mundo, de los que no son válidos.

