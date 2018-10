El Centro Pompidou acoge la retrospectiva de Jean-Pierre Melville

El Centro Pompidou Málaga colabora como en años anteriores con la Alianza Francesa en la 24 edición del Festival de Cine Francés de Málaga. En esta ocasión acoge el homenaje a unos de los grandes realizadores cinematográficos del país vecino, Jean-Pierre Melville.

El director alsaciano, uno de los precursores de la Nouvelle vague y referente indiscutible del cine polar francés, será el protagonista de la retrospectiva de esta edición, con la proyección de algunos de los títulos más recordados de su filmografía, como L’armé des ombres (jueves 1 de noviembre a las 17:00) y Le cercle rouge (miércoles 31 de octubre, también a las 17:00). Además, el ciclo ofrecerá la oportunidad para visionar In the mood for Melville (lunes 29 de octubre a las 18:30), un mediometraje en el que Benjamín Clavel repasa la influyente carrera de este director en el centenario de su nacimiento, un autor que con sólo 14 películas dejó una huella indeleble en el séptimo arte.

Todas las sesiones se celebrarán en el auditorio del Centro Pompidou. La entrada a las tres proyecciones es libre hasta completar aforo ( 121 butacas) previa recogida de invitación en la recepción del museo del Muelle Uno desde las 10:00 cada día de las proyecciones. El público podrá acceder al auditorio un cuarto hora antes del comienzo de cada película