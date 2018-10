Cine y teatro, ejes del futuro centro de creadores de la antigua cárcel

La entrada del juego del arquitecto madrileño Carlos Baztán, responsable los proyectos de numerosos equipamientos culturales en toda España, demostró que el proyecto del centro de creadores para la antigua prisión provincial de la Cruz de Humilladero volvía a echar a andar después de que en 2016 la iniciativa quedara paralizada tras el rechazo de la petición de fondos europeos. El pasado febrero, Baztán presentó ya al alcalde, Francisco de la Torre, un primer informe para el futuro complejo, previa rehabilitación de un edificio tan significativo como sensible (con un presupuesto estimado de seis millones de euros para la primera fase de la actuación). La elección de Baztán obedecía a una cuestión estratégica dados sus muchos vínculos profesionales con la recuperación del patrimonio histórico y la creación y renovación de infraestructuras culturales, pero más aún por su implicación en los orígenes de Matadero Madrid, el vivero de creación cultural que ya apareció citado como referente cuando en 2015 el Consistorio presentó el primer estudio preliminar. El mismo alcalde anunció ayer en el Fórum Europa-Tribuna Andalucía que los contenidos del proyecto definitivo, "un espacio formidable para creadores desarrollado con la colaboración de expertos que participaron en la puesta en marcha de Matadero Madrid", se presentarán "en los últimos diez días de octubre", con lo que pronto quedarán despejadas todas las incógnitas. De momento, fuentes cercanas al proyecto explicaron ayer a Málaga Hoy que, aunque la intención será acoger a creadores de todas las disciplinas posibles para que realicen sus trabajos guiados por técnicos competentes y con recursos materiales a su alcance, el cine y las artes escénicas serán los ejes vertebrales que nutran sus propuestas.

Explicaba ayer De la Torre que en el diseño de los contenidos han participado "las instituciones culturales malagueñas más importantes", una afirmación que las mismas fuentes consultadas matizan. El proyecto ahora culminado, y que muy posiblemente se presentará el 23 de octubre, es el resultado de una serie de reuniones celebradas desde hace varios meses, coordinadas directamente desde Alcaldía y en las que el propio Carlos Baztán ha representado un papel activo. En estas reuniones han participado los directores de las Áreas de Cultura y Juventud, así como los responsables de la Caja Blanca y demás personal municipal, incluidos dos arquitectos de la Gerencia de Urbanismo. De entre los responsables de las instituciones culturales de la ciudad, quien ha asumido mayores responsabilidades, dada además la naturaleza del futuro centro, es Juan Antonio Vigar, director de los teatros municipales (Cervantes y Echegaray) y del Festival de Cine en Español de Málaga. Preguntado ayer al respecto, Vigar no quiso confirmar este punto pero sí señaló que el Festival de Málaga "ha puesto toda su experiencia al servicio del proyecto". También participaron en algunas reuniones el director de la Agencia Municipal para la Casa Natal de Picasso y otras Instituciones Museísticas, José María Luna; y el director del CAC, Fernando Francés, aunque según las mismas fuentes lo hicieron de manera esporádica o delegaron su presencia en otros miembros de sus equipos. Otras fuentes consultadas apuntan que los directores de museos dejaron de asistir conforme se fue definiendo un proyecto más volcado en las artes escénicas y cinematográficas y menos inclinado a las artes plásticas, cuando precisamente la filosofía inicial con la que se comenzó a trabajar en 2015 apuntaba al arte contemporáneo como principal esencia. La Orquesta Filarmónica de Málaga no fue invitada a estas reuniones, con lo que definitivamente parece que la música no tendrá excesivo protagonismo.

Quedan por concretar plazos de ejecución, la inversión que resultará finalmente necesaria, los procedimientos por los que serán seleccionados los jóvenes creadores que participen en el proyecto y cómo tiene previsto el Ayuntamiento hacer convivir este equipamiento con el que ha anunciado la Junta de Andalucía para el Convento de la Trinidad, de similares características. De hecho, De la Torre hizo mención a este aspecto ya ayer, cuando manifestó que habría deseado una aspiración "más ambiciosa" para la Trinidad.