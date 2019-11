El ciclo ‘Única’ de la Fundación Unicaja celebra su primer aniversario con Virginia Maestro

La Fundación Unicaja celebra este jueves a las 21:00 un nuevo concierto en el torreón de la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina dentro de su ciclo Única. Virginia Maestro, ganadora de Operación Triunfo en 2008, es la protagonista de este espacio íntimo, con solistas femeninas en formato acústico y con un aforo muy reducido.

El ciclo Única cumple, además, el primer aniversario desde que se estrenó el 29 de noviembre de 2018, con la actuación de la cantante Nella Rojas. Precisamente, la artista venezolona ha sido una de las grandes triunfadoras de la pasada gala de los Grammy Latino 2019, celebrada el 14 de noviembre, donde fue elegida la Mejor Artista Revelación.

Rojas fue la primera de un gran número de artistas que ya ha actuado en el torreón de la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, como Manuela Vellés, Christina Rosenvinge, Susan Santos, la venezolana Georgina o las andaluzas Carmen Boza y Maui de Utrera.En esta ocasión será Virginia Maestro la que pondrá voz a la velada para interpretar su repertorio y también temas de su último trabajo Del Sur, un álbum que contiene 12 canciones en castellano, a excepción de los temas en inglés Let me be me y Keep working. Todavía pueden adquirirse entradas para el concierto.

La artista ha trabajado en su último álbum con Colin Lindel, productor de músicos como Bob Dylan

Desde muy pequeña, Virginia Maestro (Linares, 1982) inició su relación con la música. La jiennense aprendió a tocar la guitarra a los 11 años, al tiempo que comenzó a escribir sus primeras canciones. Estudió Magisterio Musical y compaginó las clases con los ensayos junto a varios grupos de música, con los que grabó sus primeras maquetas y recorrió toda Andalucía tocando en locales de moda.

Incluso tuvo un papel como soprano del coro de la Universidad de Sevilla. Maestro recibió un gran espaldarazo al ganar Operación Triunfo en 2008, lo que empujó su carrera y le llevó a publicar su primer álbum: Labuat, con Sony Music Spain, firmado bajo ese mismo nombre de Labuat. Después llegaron otros álbumes (Dulce hogar y Night & Day), con el nombre de Virginia Labuat, y realizó un gran número de colaboraciones en escenarios con artistas de nivel internacional como la estrella Beyoncé, Jamie Cullum, Seal o Dani Martín.

El año 2014 supuso un antes y un después a su carrera musical. La andaluza cambió su nombre artístico, decidió aparcar el de Virginia Labuat y quedarse con su verdadero nombre: Virginia Maestro. En este punto, la artista comenzó a autoeditar sus álbumes gracias a diversas campañas realizadas a través de crowdfunding. En 2018 grabó su último disco (Del Sur) con Colin Linden, guitarrista y productor que ha trabajado con artistas como Bob Dylan.