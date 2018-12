Confirmados The Beach Boys para el próximo Starlite Festival de Marbella

El Festival Starlite de Marbella desveló ayer tres nuevas actuaciones previstas para el próximo verano en Marbella: Morat, el 12 de agosto; God Save The Queen, el 22 de agosto; The Beach Boys el 11 de julio y Los Morancos el 17 de agosto. El primer de ellos será, por tanto, The Beach Boys, que volverán a Starlite este próximo año, tras su visita al festival en 2014, para compartir con el público el jueves 11 de julio los éxitos que hicieron del grupo un embajador del estilo de vida californiano.

Tras los anunciados Il Divo, Roger Hodgson, Diana Krall, Raphael y David Bisbal llega el turno de Morat, que regresará al escenario del auditorio de Starlite el lunes 12 de agosto. Así, desde la organización recordaron el éxito de sus dos actuaciones en el año 2017 y han asegurado que el grupo colombiano hará bailar de nuevo al público con sus canciones más sonadas.

Los Morancos subirán al escenario el 17 de agosto con un show que celebra los 40 años del dúo, haciendo un repaso de los momentos más destacados de sus trayectorias y personajes de siempre. Mientras tanto, el 22 de agosto, God Save The Queen, la banda de música oficial de la reciente película Bohemian Rhapsody, revivirá todos los éxitos de Queen.

Los asistentes de ediciones anteriores tendrán acceso a una preventa exclusiva este miércoles 12 entre las 10:00 y las 12:00, antes de la venta general.