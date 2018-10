Dani Rovira: "Tenía miedo de interpretar a Superlópez"

Dani Rovira es un superhéroe "patoso y nada infalible, al que el traje de héroe le queda grande y a quien le cuesta aprender a volar", como puede comprobarse en Superlópez, la adaptación al cine del popular cómic español que ayer hizo su primer vuelo comercial en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. El actor ha construido un superhéroe a la española, según explicó ayer en rueda de prensa, "porque aquí lo de ser infalibles se nos da mal, pero tenemos una capacidad para la parodia que está muy bien". "Superlópez es un icono y reconozco que al principio tenía mucho miedo de meterme en este proyecto, pero finalmente me tiré del edificio por Javi, que es muy bueno y me dio confianza", señaló el intérprete, en referencia al director Javier Ruiz Caldera, un rey de la comedia con títulos a sus espaldas como Spanish Movie o Anacleto: Agente Secreto.

El protagonista y el director no son los únicos expertos en hacer reír de este largometraje, que "se ha hecho a lo grande y ha buscado a los mejores", según resaltó el productor Chislain Barrois. Los guionistas son Borja Cobeaga y Diego San José, los responsables de Ocho apellidos vascos, y acompañan a Rovira en el reparto Julián López y Alexandra Jiménez. "Hacer una película de superhéroes en España es muy difícil -reconoció el productor-. De hecho, otros habían intentado levantar este proyecto antes y no pudieron". "Por eso, cuando cayó en nuestras manos pensamos que la única manera de salir adelante era hacer como Hollywood y poner toda la carne en el asador", añadió. Además de los reputados director, guionistas y protagonista, el filme cuenta en el reparto con secundarios de excepción, como Pedro Casablanc, Gracia Olayo y Maribel Verdú. Un plantel que ha levantado muchas expectativas y quizás por ello parte de la prensa acreditada en el Festival de Sitges que pudo ver ayer la película se mostró algo decepcionada, aunque lo cierto es que es un filme muy entretenido, que combina de forma efectiva acción, costumbrismo, efectos especiales y humor blanco.

Los nostálgicos que esperan encontrar en la pantalla una de las muchas aventuras que protagonizó Superlópez en los cómic de los años setenta deben saber que los guionistas han decidido crear un argumento nuevo. "Vimos que en las publicaciones aparecía Superlópez bebé y después ya saltaban a Superlópez adulto y pensamos que sería divertido averiguar cómo desarrolló sus poderes y, por ejemplo, cuándo voló por primera vez", explicó Diego San José. Así que los guionistas han creado una historia nueva en la que el protagonista, que sabe que es portador de enormes superpoderes pero que debe mantener el anonimato para que no le descubran los enemigos de su planeta Chitón, decide llamar la atención de Luisa, un amor de juventud. El gris oficinista no sólo llamará la atención de Luisa, sino también de los malvados Skorba y Ágata, de manera que el anodino Juan López no tendrá mas remedio que dar paso a Superlópez. "Queríamos que la acción siempre fuera acompañada de un punto costumbrista. Así, por ejemplo, el protagonista se convierte en Superlópez cuando le tocan lo suyo, no para salvar al Planeta, y cuando las cosas le van mal, se vuelve a casa de sus padres, como cualquier treintañero", señaló el director.

Javier Ruiz se mostró ayer muy contento de que la película se preestrene en un festival de cine fantástico como el de Sitges, porque él descubrió la ciencia ficción con los cómics de Supelópez, según ha desvelado en la presentación.