David Bustamante: "El teatro es como un veneno, te pica la avispa y no puedes separarte"

El cantante David Bustamante, que coprotagoniza el musical Ghost junto a la actriz Ana Dachs, ha asegurado que el teatro es como un "veneno" y que, una vez "te pica la avispa" de la interpretación, "no puedes separarte" de ella.

El espectáculo Ghost, basado en la película homónima de los 90 que protagonizaron Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg, ha llegado esta semana a Málaga, donde podrá verse hasta el 30 de julio en el Teatro Cervantes.

El artista cántabro afirma, en una entrevista con EFE, que participar en esta obra es una de las "experiencias más bonitas" que ha vivido y a la vez de las "más difíciles" de toda su carrera, pero sostiene que ya se siente "parte de este mundo" y augura que Ghost no será su último musical.

Dos intérpretes para Sam

Bustamante interpreta a Sam, uno de los protagonistas de esta historia de amor y fantasmas, y alterna su papel con el cantante Ricky Merino: "Yo interpreto a mi Sam, que es el que yo entiendo, a mi manera, actúo como reaccionaría yo, qué diría, cómo me desviviría por lograr mi objetivo", explica.

Para el artista, Ghost tiene "tantísimos ingredientes que es imposible que sepa mal: tiene amistad, traición, el amor más puro, es una historia donde alguien de otra cultura es capaz de cambiar su forma de ser para ayudar a una persona que no conoce", detalla.

El cantante, que se convirtió en ídolo de toda una generación tras su participación en Operación Triunfo hace ya más de 20 años, se embarcó por primera vez en Ghost, su primer musical, hace ya dos años, y sigue girando por España tras pasar por ciudades como Madrid, Alicante, Barcelona o Córdoba.

El espectáculo más puro

Bustamante opina que el teatro es la "mayor verdad absoluta", que no es un "¡corten!, te explican y lo haces" sino que una vez te subes al escenario y te pones delante del público "ya no te salva nadie": "No hay más pureza que eso", añade.

El teatro ha estado en la vida del artista mucho antes del estreno de Ghost, ya que admite ser "un gran fan" de este arte en el que ahora tiene el privilegio de trabajar. "Tengo la suerte, viviendo en Madrid, de poder asistir al Teatro de Gran Vía, que es el 'Broadway español' y uno de los sitios más punteros del mundo, donde hay estrenos continuamente", comenta.

Para Bustamante, una de las virtudes del teatro es que es "apolítico": "Puede venir gente de izquierdas, de derechas, del centro y hasta del más allá", bromea.

Una historia archiconocida

El cántabro no está solo en esta aventura teatral, en la que le acompaña Ana Dachs encarnando a la viuda Molly. Según esta joven artista, hay "muchísima presión" por lo que representa la historia de Ghost para el gran público, pero un actor no puede "dejarse amedrentar por el qué dirán", sino salir y hacer "lo suyo".

La actriz, que descubrió sus dotes musicales con apenas 10 años, explica a EFE que el éxito del musical está en que es una "historia archiconocida" para los espectadores y una "zona feliz" para los que disfrutaron del estreno de la película en los 90.

Sin embargo, Dachs, dice que no es solo una cuestión de "nostalgia", ya que también hay personas jóvenes que no han vivido la película y acuden a ver la obra y se sorprenden con la historia.

Buena sintonía

La actriz madrileña reconoce que para ella es un "regalo" poder trabajar con dos personajes en el papel de Sam, porque tanto Ricky Merino como David Bustamante tienen "muchísima personalidad" y son muy "generosos": "Porque de eso trata el teatro, de subjetividades", apunta.

Dachs es una veterana en esto de la interpretación y ha participado en otros musicales de gran éxito como Evita, Antoine o Priscilla, reina del desierto: "El teatro es un sitio de expresión artística, me parece que hay que salvarlo por donde sea", añade.

El musical Ghost, ganador del Premio Broadway World Spain 2020 al Mejor Musical, cuenta con 41 escenas en las que confluyen amor, humor, intriga y lo sobrenatural junto a canciones inolvidables y efectos escénicos espectaculares.