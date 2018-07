David Guetta, plato fuerte para hoy en Torre del Mar

Los weekers han cogido el festival con ganas. Mucha playa y mucha música son las claves de este evento cultural que se celebra a orillas del Mediterráneo en Torre del Mar. La Fiesta de Bienvenida del miércoles fue un lleno absoluto como ya presagiaban los 35.000 abonos vendidos. Ayer, eran muchos quienes buscaban entradas para ver a la banda internacional The Offspring.

Hoy, otros muchos llegarán buscando al dj David Guetta. El músico y productor francés se subirá al escenario Weekend Brugal alrededor de la una y media. Sobre él hay máxima expectación y se espera que ponga la guinda de cumpleaños a este quinto aniversario del festival de Torre del Mar.

En esta tercera jornada también actuarán Alborosie y The Qemists, que alternarán sus directos con referentes de la escena hip hop nacional como Mala Rodríguez, El Langui , Natos y Waor, presentando la jornada en la que más se ha apostado por el sonido hip hop dentro del aniversario de Weekend Beach. En el escenario Torre del Mar Victoria también acutará El Canijo de Jérez y El Langui.

La escena independiente nacional cobrará fuerza con el directo de una de las formaciones que más ha crecido en los últimos años, Izal. El rock de los madrileños será una de las actuaciones más esperadas, como el enérgico directo de La M.O.D.A. que acaba de editar su último trabajo, o uno de los artistas favoritos de los weekers, Macaco.

En el escenario matinal El Faro ubicado en la zona de acceso a la acampada y desde las 12:00 animarán las sesiones de Texxcoco, Juancho Marqués, Meneo y Liz Deejay.

En la Fiesta de Bienvenida del miércoles fue muy aplaudida la frescura del directo de Iseo & The Dodosound with the Mousehunter. Los malagueños Danza Invisible que repararon su trayectoria de éxitos musicales en su 35 años, y también el soundsystem de Fyahbwoy & Forward Ever Band así como el sonido festivo de La Pegatina.

Tras la jornada inaugural, anoche actuaron The Offspring en su único concierto andaluz, The Toy Dolls, Inner Circle, Juanito Makandé o La Raíz. También se abrió el escenario Sunrise con los primeros acordes de electrónica de los enérgicos sets de artistas de primera línea internacional como Amelie Lens, Loco Dice, Pendulum Dj Set o Paco Osuna.