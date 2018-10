"No tenemos nada en contra de Def con Dos, actuamos conforme a la Ley"

"No tenemos nada en contra del grupo ni del cantante de Def con Dos, solo hemos actuado conforme a la normativa que dice que no es posible que las administraciones públicas contraten a personas o empresas con sentencia firme por delitos de terrorismo". La Directora General de Cultura, Educación y Patrimonio de San Pedro Alcántara, Gema Midón, responde así a las declaraciones del líder de la banda, el vocalista César Strawberry, que ayer denunciaba a este periódico la cancelación del concierto que podría haber tenido lugar el pasado sábado 29 de septiembre en el festival San Pedro Rock. Punto sobre el que Midón aseguró no estar de acuerdo con el cantante pues "nunca se llegó a hacer un contrato, entre otras cosas porque teníamos varias posibilidades para los cabezas de cartel y en el último momento se decidió entre Hora Zulú y Triana por los motivos que ya todos sabemos. Por lo que no se ha cancelado ningún concierto ya que ni siquiera se llegó a anunciar".

Hace un año que César Strawberry fue condenado por el Tribunal Supremo a un año de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas por unos tuits publicados entre 2013 y 2014 en los que hacía referencia de forma irónica a ETA, Ortega Lara, los Grapo y Esperanza Aguirre. Una situación que ha perjudicado notablemente al resto de la banda, a los que se les está estigmatizando ya que les impide sacar adelante los contratos para retomar sus actuaciones, por lo que denuncian su persecución. "Sé que el que ha cometido la falta es el cantante y no el resto del grupo, pero es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿cómo lo hacemos?", apostilló.

El Ayuntamiento descartó la contratación de la banda por la sentencia del vocalista

"Yo entiendo y respeto su postura, pero también hay que entender la de la administración. Estamos hablando de una sentencia firme por el Tribunal Supremo y los abogados nos dijeron que no lo podíamos contratar. Si no fuera por esa sentencia, esta no fuera firme o quedara absuelto probablemente estaría contratado sin ningún problema y estaríamos hablando de otra cosa, pero es que en el momento en el que se va a hacer el festival esa sentencia es firme y además están los tuits ahí", expresó la directora general, que incidió en que "todavía no lo habíamos anunciado oficialmente porque no los habíamos contratado, todavía estábamos preparando el cartel y dudábamos entre varios grupos y a raíz de eso se decidió que el que actuaría en el festival sería el otro grupo".

Por otra parte, sobre los tuits publicados hace varios años por el vocalista de la banda, Midón valoró que fueron "bastante fuertes e hirientes". "No me meto con la libertad de expresión de ninguna persona ni colectivo, pero es que en este caso era imposible llevar a cabo la contratación", concluyó.