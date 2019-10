Enrique Montiel presenta ‘La carta del cielo’, su último libro de poesía

Al escritor Enrique Montiel (San Fernando, 1951) le inspiró el cielo, la imagen fotográfica del Observatorio de la Armada para su segundo libro de poemas, La carta del cielo. El articulista del Grupo Joly lo presenta hoy en el Ateneo de Málaga. La obra forma parte de una trilogía formada por su primer libro de poesía El temblor de los pájaros, La carta del cielo, que presenta este martes en la capital; y Próxima estación que el autor espera publicar en los próximos meses. El acto, que tendrá lugar en el Ateneo de Málaga a las 19:30, contará con la presencia del catedrático y poeta Manuel Salinas y el periodista y poeta, Juan Gaitán.

Enrique Montiel asegura “haber escrito de todo: periodismo, narrativa, ensayos...” Ahora se lanza con la poesía, algo que siempre le ha gustado y que de alguna manera tenía que experimentar. El escritor y novelista cuenta que el nombre de este libro tiene mucho que ver con su ciudad, con San Fernando.

“Donde vivo está el Real Observatorio de la Armada, un emblema de la ciencia española del siglo XVII hasta ahora. La institución tenía un encargo internacional para que junto con otros observatorios se estudiara un fragmento del cielo. Desarrollaban la que se conoce como carta celeste, igual los marinos hablan de la carta náutica. Con esa carta celeste, el procedimiento que tenían era impresionar una placa o cristal fotográfico con la que cada cierto tiempo hacían una foto del cielo. En la carta se reflejaban la latitud, longitud de las estrellas y otros datos. Los sabios del Observatorio de la Armada hacían un estudio con esa información sobre los movimientos de las estrellas", cuenta Montiel.

El escritor cuenta que tuvo acceso a esas primeras cartas y le llevaron a reflexionar: “Empecé a elaborar una serie de pensamientos sobre ese hecho, el paralelismo entre los cambios que hay en el cielo y los que se producen en la tierra”.

Montiel habla de combinar el hecho científico con otros hechos que se producen paralelamente. “El hombre no mira a las estrellas, mira al suelo. He hecho una serie de poemas en los que miro al horizonte, al interior de la tierra y al exterior. Es un libro con poemas explicativos, filosóficos, de pensamiento, siempre dentro de un caudal lírico, claro”.

Enrique Montiel ha escrito gran cantidad de libros narrativos como Mal de piedra, Calle Comedias, con el que el autor fue premiado con el Premio Nacional de Narrativa de la Asociación de Libreros de Cádiz; Todo el oro del mundo y otros relatos o su emblemática biografía de Camarón de la Isla, Camaron: Vida y muerte del cantante. El autor cuenta por qué decidió lanzarse con la poesía y que significa para él: “Llegado a un tiempo de madurez me he puesto a escribir poesía porque siempre me ha gustado mucho, la poesía es la literatura en su estado más puro. Es el modo de contar lo inefable”