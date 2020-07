El Festival de Málaga estrenará el documental de Jordi Évole sobre Pau Donés

Málaga Premiere, sección fuera de concurso del Festival de Málaga, ofrecerá en esta 23 edición del 21 al 30 de agosto un abanico de estrenos de primer nivel pertenecientes a diferentes géneros del audiovisual español. Como nuevos nombres, entran en la sección el documental sobre el cantante Pau Donés Eso que tú me das, dirigido por Jordi Évole y Ramón Lara, y La mort de Guillem, último trabajo de Carlos Marques-Marcet, director que será galardonado con el Premio Málaga Talent.

Completan la sección algunos de los trabajos que ya habían anunciado su presencia en marzo, antes de que la pandemia del coronavirus obligara a aplazar el certamen. Estarán en Málaga la serie HIT de TVE, dirigida por Joaquín Oristrell; y los largometrajes Mi gran despedida, de Antonio Hens y Antonio Álamo; 75 días, de Marc Romero; Dehesa, el bosque del lince ibérico, de Joaquín Gutiérrez Acha; Isaac, de Ángeles Hernández y David Matamoros, y A Stormy Night, de David Moragas.

En 2015 al cantante Pau Donés de Jarabe de Palo le diagnostican un cáncer contra el que lucha durante cinco años. Veinte días antes de morir, llama a su amigo Jordi Évole desde el hospital y le dice: “Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses, pudiésemos tener una charla, que la grabes y hagas con ella lo que quieras”. Eso que tú me das es el resultado de esa charla. Un documento único de una persona que supo vivir y morir apreciando la vida en su totalidad, de alguien que, llegado el momento de la verdad, no quiso irse sin dejarnos a todos el testimonio de su agradecimiento. Dirigido por Jordi Évole y Ramón Lara, con guion de Màrius Sánchez y Silvia Merino, Eso que tú me das está producido por Atresmedia y Producciones del barrio, que se ocupa también de las ventas internacionales.

Veintisiete años después del asesinato de Guillem Agulló, Carlos Marques-Marcet (10.000 km, Tierra firme, Los días que vendrán) ha llevado a la pantalla el duelo de la familia del joven antifascista y su lucha por reivindicar la memoria de su hijo. La muerte de Guillem (La mort de Guillem) es una producción de Lastor Media, SUICAfilms y Som Batabat Produccions en coproducción con À Punt y Televisió de Catalunya. En su cuarta película, Marques-Marcet ha contado con la actriz de teatro Gloria March (Las actrices siempre mienten), Pablo Molinero (La peste, El verano que vivimos) y los debutantes Yani Collado y Mar Linares. Completan el reparto de secundarios algunos actores de dilatada trayectoria, como el veterano Carles Martínez (El día de mañana, 13 dies d’octubre) y Diego Braguinsky (Hospital Central, El Bar, El Ministerio del Tiempo).

HIT es Hugo Ibarra Toledo, un pedagogo brillante, provocativo, díscolo, capaz de remover los cimientos de un colegio gravemente afectado por un acto vandálico. Su misión es encontrar al causante del delito y solucionar los problemas del colegio. Más centrado en la inteligencia emocional que en la curricular, HIT plantea con los nueve supuestos vándalos unas clases nada ortodoxas. Y al ir avanzando con sus alumnos y familias por las razones ocultas de su malestar, tiene que enfrentarse a sus propias asignaturas pendientes. Joaquín Oristrell es el creador de HIT. Le acompañan en la dirección Álvaro Fernández Armero y Elena Trapé y firman el guion con él Yolanda García Serrano, Jacobo Delgado y Pablo Bartolomé. Es una producción de RTVE en colaboración con Grupo Ganga. Junto a Daniel Grao protagonizan esta nueva ficción Olaya Caldera y un jovencísimo reparto que se enfrenta a su primer trabajo televisivo: Carmen Arrufat (nominada al Goya a la mejor actriz revelación por La inocencia), Nourdin Batán, Oriol Cervera, Gabriel Guevara, Ignacio Hidalgo, María Rivera, Leire Cabezas, Melías y Krista Aroca.

Antonio Hens y Antonio Álamo presentan en Málaga Premiere 'Mi gran despedida', una historia de amores cruzados

Antonio Hens y Antonio Álamo (autor también del guion) dirigen Mi gran despedida, largometraje producido por Malas Compañías, Plenilunio Film and Arts y 73140323PC, que cuenta en su reparto con Eloína Marcos, Rocío Marín, Carmen Vique, Carolina Herrera, José Manuel Pichardo, Juanma Lara y Jesús Castro. Es la historia de tres amores que se entrecruzan: el de Puri, dispuesta a todo por ajustar cuentas con su pasado; el de Milagri, que guarda más secretos de los que su naturaleza le permite, y el de Sara, cuya inminente boda convoca a un variopinto grupo de mujeres para festejar su compromiso en un día que promete, en principio, ser feliz para todas ellas.

El viernes 13 de diciembre de 1992, tres niñas de 14 años desaparecen misteriosamente cuando se dirigen a una discoteca de un pueblo cercano. 75 días después, descubren sus cuerpos en avanzado estado de descomposición, semienterradas entre la maleza. Comienza el Caso Alcàsser, eje de 75 dias, largometraje escrito y dirigido por Marc Romero. Con producción de El orgullo de mi casa y Spainwood, 75 días cuenta en su reparto con Ana Fernández, Antonia San Juan, Eulàlia Ramón, Macarena Gómez, Javier Albalá, Yohana Cobo, Paloma Paso, Jardiel Alfredo Carbajo, Carlos Reyes, Jonás Torres e Ion Manresa.

Joaquín Gutiérrez Acha dirige Dehesa, el bosque del lince ibérico, largometraje de naturaleza del que también es autor del guion junto con Claudia Clemente y que está producido por La Dehesa Producciones, Wanda Visión, Wanda Films y Ukbar Filmes, con la colaboración de ICAA, Ibermedia, ICA, Crea SGR, Movistar +, TVE, RTP, Pic Portugal, Alambique y Latido Films. El nuevo largometraje del director de Cantábrico nos traslada a la gran desconocida de la Península Ibérica, la dehesa. Un bosque único en el mundo donde descubriremos sensaciones muy diversas. Encinas, alcornoques y quejigos dan lugar a un campo de batalla donde se retan los grandes herbívoros, donde cazan los elegantes y sigilosos linces ibéricos y las formidables águilas, donde las flores esconden depredadores con camuflajes sorprendentes. Pero también puede ser un lugar amable que recibe cada año a miles de viajeros de larga distancia, que tienen en estos parajes sus cuarteles de invierno. Buscan un clima más cálido y el alimento más preciado, el oro de la dehesa, las bellotas. La moneda de cambio que estos árboles utilizan con los animales para preservar su existencia.

Ángeles Hernández y David Matamoros dirigen y escriben Isaac, una historia que valora que el concepto de familia lo marca quienes lo forman, no los demás, y cuyo guion también firma Antonio Hernández Centeno. Producida por Mr. Miyagi Films y Attitude Films, con la colaboración de ICAA, ICEC y TV3, tiene en su reparto a Iván Sánchez, Erika Bleda, Pepe Ocio y María Rivera. Nacho y Denis son dos amigos que se reencuentran casualmente después de veinte años. Nacho está casado con Marta y son un matrimonio burgués perfecto, con un excelente trabajo y un buen status social, cuya ambición es quedarse embarazados. Denis y su pareja Carmen viven al día mientras ahorran para abrir un restaurante gourmet. Nacho les propone que sean su ‘vientre de alquiler’ a cambio del dinero que necesitan. Pero el trueque propuesto les obligará a descubrirse a ellos mismos a riesgo de perder la estabilidad aparente que ahora tienen.

Cuando una tormenta acecha la ciudad de Nueva York, a Marcos le cancelan su vuelo de escala, quedándose sin un lugar donde pasar la noche. Es así como termina en casa de Alan, un amigo de una amiga con quien no tiene nada en común, pero que terminará obligándole a cuestionar todos sus principios. Este es el planteamiento de A Stormy Night, comedia dramática escrita y dirigida por David Moragas, que la define como “una historia sobre sentirse extranjero, sobre conectar con lo desconocido, aprender, salir de la zona de confort, enfadarse y los retos diarios de vivir una identidad no normativa”. Producida por Oberon Media y distribuida por Filmin, forman su reparto Jacob Perkins, David Moragas, Jordan Geiger, Marc di Francesco y Elena Martín.