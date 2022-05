Galería Central de UMA recopila carteles que muestran con humor el uso incorrecto del español en EEUU

Una recopilación de cartelería diseñada por el profesor del Columbia College Chicago, Elio Leturia, es la nueva propuesta de Galería Central, el espacio expositivo que comparten las facultades de Ciencias de la Comunicación y Turismo de la Universidad de Málaga (UMA).

Leturia es profesor en el Departamento de Comunicación en la Universidad de Chicago, donde enseña periodismo multimedia y diseño gráfico. Su propuesta, No literal, reúne 12 carteles que muestran de manera humorística el uso incorrecto del idioma español por parte de algunos medios de comunicación dirigidos a población hispanoparlante en Estados Unidos.

La muestra reúne la cartelería que se presentó en la Biblioteca Harold Washington de Chicago durante el 'Mes de la herencia hispana' (2017) y posteriormente en el Instituto Cervantes en Chicago. A principios de 2020, la colección se exhibió en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Lima (Perú).

Mediante el uso de tipografía e imágenes, el empleo de dos colores (negro y rojo) y de manera bilingüe (español-inglés), los pósteres muestran algunas cuestiones problemáticas en el uso de la lengua por parte de los medios de comunicación para la numerosa población hispanohablante en Estados Unidos.

Los temas principales son la falta de tildes, la letra eñe, el mal uso de los artículos y la traducción literal impropia de ciertas palabras. Este uso incorrecto cambia el significado de las palabras, lo que produce ciertos efectos cómicos.

Su autor ha trabajado para Detroit Free Press, Chicago Tribune y El Comercio en Lima. Su trabajo de diseño ha sido reconocido por The Society for News Design, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, el Instituto Americano de Artes Gráficas y la Associated Church Press.

En 2017 recibió el Premio Lisagor en la categoría de Mejor Cortometraje Documental por su película bilingüe Tita cumple 100 años. Elio Leturia también es escritor bilingüe y bloguero, y sus artículos han aparecido en publicaciones en EEUU y otros países.