El pianista de jazz Fred Hersch ofrecerá en el Museo Picasso Málaga su único concierto en Andalucía

La prestigiosa revista All About Jazz afirma que "cuando se trata del arte del piano solista en el jazz, hay dos clases de intérpretes: Fred Hersch y todos los demás”, ya que por muy versátiles y exploradoras que sean sus excursiones en trío y en dúo, en ninguna parte es tan evidente su ilimitada gama y la diversidad emocional como en sus actuaciones en solitario, como la que llevará a cabo en el Museo Picasso Málaga. Será en el Auditorio MPM el sábado 2 de julio a las 20:00, en su único concierto en Andalucía.



Miembro selecto del panteón del jazz, Fred Hersch es una fuerza creativa muy influyente durante más de tres décadas como improvisador, compositor, educador, director de banda, colaborador y artista de grabación. Ha sido proclamado "el pianista más sorprendentemente innovador del jazz de la última década" por Vanity Fair, "una elegante fuerza de invención musical" por The L.A. Times, y "una leyenda viva" por The New Yorker.

Nominado en quince ocasiones a los Grammy, Hersch ha cosechado regularmente los premios más prestigiosos del jazz. Recientemente se situó en el puesto número 2 de músico de jazz del año en la encuesta de los críticos de DownBeat de 2021 y fue nombrado pianista de jazz número 3. También ha sido galardonado como Artista Internacional de Jazz del Año 2021 por la revista Jazz Magazine (Francia) y es doctor honoris causa por el Grinnell College y la Northern Kentucky University.



Con más de cincuenta álbumes en su haber como líder o co-líder, Hersch recibe sistemáticamente los elogios de la crítica y numerosos premios internacionales por cada nuevo y esperado lanzamiento. Su más reciente proyecto Breath By Breath (lanzado el 9 de enero de 2022 en Palmetto Records) presenta nueve composiciones originales con piano, bajo, batería y The Crosby Street String Quartet.

El lanzamiento del álbum coincidió con la publicación de sus aclamadas memorias, Good Things Happen Slowly (Crown Archetype Books/Random House). El libro revela de forma convincente la historia de su vida en la música junto con un relato franco de sus luchas y triunfos en materia de salud como primer músico de jazz abiertamente gay y seropositivo.



Ya están a la venta las entradas (18 euros) en www.museopicassomalaga.org así como en las taquillas del Museo Picasso Málaga.