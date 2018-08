Homenajes y polémicas en el 60 aniversario de Michael Jackson

Celebraciones, polémicas y homenajes de diverso tipo por el que hoy habría sido el sesenta cumpleaños de Michael Jackson demuestran que el mito del rey del pop, lejos de desvanecerse o de ceder paso a otras figuras, continúa fascinando en todo el mundo. Con su hija Paris Jackson al frente, la familia del cantante, nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary (Indiana, EEUU), se reunirá hoy en Las Vegas para celebrar el aniversario del artista con un evento especial que incluye la representación de Michael Jackson ONE, el espectáculo en forma de tributo que creó Cirque du Soleil. Posteriormente, los invitados disfrutarán de una fiesta en el hotel Mandalay Bay como parte de una velada en la que Paris Jackson y su hermano Prince Jackson recogerán, en nombre de su padre y a título póstumo, el premio Elizabeth Taylor Legacy 2018 que entrega la fundación contra el sida creada por la actriz. Quien no estará en la reunión familiar es Joe Jackson, el estricto y controvertido padre de Michael y arquitecto de los Jackson 5, que falleció el pasado 27 de junio a los 89 años.

Aunque pasen los años desde su muerte (falleció el 25 de junio de 2009 por una sobredosis) y pese a que el mundo del espectáculo ha llorado la inesperada pérdida de otras estrellas como Prince o Amy Winehouse, las noticias relacionadas con Michael Jackson siguen suscitando una gran curiosidad. Una de las últimas no fue especialmente buena para su leyenda, ya que la semana pasada la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA) aseguró que el álbum Their Greatest Hits 1971-1975 (1976) de The Eagles superó a Thriller (1982) de Michael Jackson como el más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos. Según el nuevo recuento, el disco de The Eagles ha vendido 38 millones de copias frente a las 33 millones del álbum de Jackson. Eso sí, para 2020 está previsto el estreno en Broadway de un musical sobre el artista.