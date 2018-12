Isabel Hurley acoge una nueva muestra individual de Isidro López-Aparicio

Between Balance and Reflection es el título de la primera exposición individual de Isidro López-Aparicio en Málaga después de su participación en la colectiva Hors Pistes en el Centro Pompidou. La muestra se presentará en la galería Isabel Hurley (Paseo de Reding, 39) desde el próximo viernes 14 hasta el 3 de febrero y se enmarca dentro de las reflexiones del artista en torno a la naturaleza del ser humano en equilibrio consigo mismo y en su relación con la comunidad y el medio ambiente.

La acción Invertidos, aprendiendo a relacionarse, internacionalmente aclamada, aporta poderosas imágenes cargadas de simbolismo. Más de doscientas personas colgadas cabeza abajo en racimos han experimentado su intensidad. Acompañan a estas imágenes esculturas e instalaciones que amplían y tejen un discurso sólido, cuestionando las lógicas establecidas.

Desde sus comienzos la obra de López-Aparicio (Santisteban del Puerto, Jaén, 1967), uno de los artistas españoles de mayor proyección internacional, posee un marcado carácter político y social. Intenta condensar en sus proyectos la inestabilidad de la naturaleza y de la propia humanidad, en constante proceso de cambio, “obligándonos a parar un instante para reflexionar sobre la futilidad de lo que nos rodea y condiciona”, según destacaron desde la galería. Este artista y activista ha sabido escapar de catalogaciones para, desde el arte como elemento de reflexión y compromiso social, desarrollar una sólida presencia y reconocimiento profesional, participando con asiduidad en ferias internacionales y realizando numerosas intervenciones individuales y colectivas en los cinco continentes: desde la Tate Modern al Darat al Funun (Aman, Jordania), pasando por la GAM, Galleria d’Arte Moderna di Palermo, el Centro Pompidou (Málaga y París) o el Artium de Vitoria. Doctor en Bellas Artes, Profesor titular en la Universidad de Granada, Honorary President of the Fine Art European Forum, editor en el Journal for Artistic Research, Presidente de la Unión de Artistas, miembro del Instituto de Investigación de la Paz y los Conflictos y de Artist Pension Trust, ha impartido conferencias y seminarios y comisariado festivales y exposiciones internacionales por todo el mundo.