James Rhodes y Katie Melua, un tándem de contrastes en Starlite

A ritmo de piano él, a toques de blues, jazz, folk y pop ella, el instrumentista James Rhodes y la cantante Katie Melua llenaron este lunes el Auditorio Starlite de Marbella este lunes de un distinguido sabor británico, con un tándem armado de contrastes pero con singular eficacia y complicidad.

James Rhodes abrió el recital con el Preludio en Do Sostenido Menor de Rachmaninov. "¡Qué ilusión estar aquí, bajo las estrellas!", expresó a su término con un fluido pero rudimentario español. Después de pedir permiso para comunicarse en su lengua materna, Rhodes interpretó la Sonata Para Piano Número 15 de Beethoven, la Pastoral, una pieza de más de 20 minutos de duración, "algo atípico para un festival, pero que quiero tocar en este increíble lugar". Sentado frente al piano sin partitura alguna, Rhodes se adentró seguidamente en el Scherzo Número 2 de Chopin, otra pieza extensa que precedió al fin de fiesta, con In The Hall Of The Mountain King del compositor noruego Edvard Grieg.

Tras el recital de Rhodes, llegó el turno de la cantante originaria de Georgia nacionalizada británica Katie Melua. Un segundo concierto que hizo de la noche de Starlite un escaparate de sencillez y virtuosismo musical. Melua dio comienzo con el tema Belfast antes de dar paso a su especial versión del éxito Wonderful Life de Black. Y así, ofreció con su voz aterciopelada y una exquisita cortesía, un repertorio en el que se alternaron temas propios de sus álbumes de estudio y delicadas versiones de grandes canciones como Just Like Heaven de The Cure o What A Wonderful World de Louis Armstrong.

"Es un honor estar aquí por primera vez y terminar mi pequeña gira de verano en un lugar tan increíble como este", agradeció Katie Melua haciendo alusión al enclave único de Starlite Festival. Acompañada por "los mejores músicos en activo de Gran Bretaña" entre los que se encontraba su hermano, la cantante que también toca la guitarra, interpretó temas suyos como Plane Song, Crawling Up A Hill o Piece By Piece.

Uno de los momentos más especiales de su intervención tuvo lugar cuando la artista británica cantó Tu Asa Tura, un tema en su lengua natal. Muy aplaudido, pero no tanto como el regalo reservado para poner el punto y final a su primer concierto en Starlite: el What A Wonderful World, de Louis Armstrong, icono del jazz de todos los tiempos y "una de las mejores canciones escritas en habla inglesa", según la propia Melua. A modo de despedida, expresó un sentido y comedido "gracias" a una audiencia a la que acarició con su voz el alma.