Javier Calleja llega a Canadá con la exposición 'Mr. Günter, The Cat Show'

Javier Calleja inaugura la que es su primera exposición individual en Canadá, concretamente en CICA, Vancouver Centre of International Contemporary Art.

Tras su paso por Parco Tokio, Mr. Günter, The Cat Show desembarca en Vancouver con la intención de que Günter Gambita, el gato de Javier Calleja y Alicia Gutiérrez, deje su impronta en esta ciudad del Pacífico.

Para esta cita, Javier Calleja ha diseñado una exposición compuesta por una treintena de piezas, entre pinturas, dibujos y esculturas. "Todas ellas conforman una instalación que permitirá que los visitantes aprecien los rasgos más característicos de la creación artística de Calleja, así como la evolución que ha experimentado a lo largo de los años", han explicado en un comunicado.

De esta manera, el juego de escalas, colores y materiales se hace especialmente patente en las esculturas que se exhiben. Aluminio, bronce, madera, cristal, poliuretano o fibra de vidrio se encargan de dar forma a piezas que oscilan entre los 40 centímetros (Mr. Günter the Cat, 2020) hasta los 2,66 metros (Heads, 2019). Las figuras humanas conviven en simbiosis con piezas de Günter, sumergiendo al espectador en el imaginario de Calleja, y convirtiéndolo en un personaje más de su estudio y de su quehacer diario.

Por su parte, las diez pinturas incluidas en Mr. Günter, The Cat Show "sumergen en la genialidad del artista para imprimir sorpresa y toques de humor a aspectos cotidianos de nuestra vida diaria. Calleja ha encontrado su propia seña de identidad en el retrato contemporáneo gracias a sus personajes de ojos grandes, cuyas expresiones y los textos que los acompañan son aspectos en los que su trabajo creativo se hace especialmente patente". Unos cuadros en los que los distintos tamaños también adquieren una presencia muy significativa, con obras que parten de los 65 centímetros (Lucky, 2021) hasta superar los 2 metros (The dream you dream, 2022).

Todo el proceso creativo del malagueño tiene su origen en sus dibujos, bocetos en los que predomina el blanco y negro, salpicados con notas de color y anotaciones, que evidencian el complejo desarrollo que se esconde tras la aparente sencillez del trabajo de Calleja. Una forma de compartir con los visitantes esa parte más íntima y desconocida del artista pero que representa la raíz de lo que posteriormente se transformará (o no) en una pintura o una escultura.

En definitiva, el pícaro y travieso Günter se convierte en el perfecto guía de la exposición de su dueño. De hecho, es el encargado de dar la bienvenida a los visitantes en forma de escultura de más de dos metros (Mr. Günter, 2022) que se ubica a la entrada de CICA.

Una vez los visitantes se adentren en la muestra, podrán ir descubriendo al felino en los distintos rincones de la misma: “paseándose” libremente por sus piernas (Mr. Günter, V1, V2 y V3), coronando algunas de las esculturas (Thinking Boy, 2019) o protagonizando algunos dibujos (Mr. Günter Gambita Show, 2022).

Tras su paso por Vancouver, Málaga, tierra natal del artista, será su próxima cita expositiva. El Centro Cultural Fundación Unicaja acogerá a partir del 3 de marzo la muestra más ambiciosa de toda su carrera, llamada a convertirse en una de las referencias artísticas del próximo año.