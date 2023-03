Javier Castillo confirma que Netflix adaptará 'El juego del alma' y 'El cuco de cristal' tras 'La Chica de nieve'

La exitosa acogida que ha tenido La chica de nieve en Netflix se traducirá en más adaptaciones de obras de Javier Castillo. Solo dos meses después del debut de la serie protagonizada por Milena Smit, el novelista malagueño ha anunciado que la historia de Miren proseguirá con El juego del alma, la segunda novela de la trilogía. Pero además, El cuco de cristal, que salió al mercado en febrero, contará con su particular versión audiovisual.

"¡Ya está! Ya lo he dicho. Qué auténtica locura. Quién me iba a decir que vería no una, sino tres de mis obras en pantalla, en 190 países y en más de 230 millones de hogares de todo el mundo", ha revelado a través de su perfil en Twitter Javier Castillo (Málaga, 1987), que, por el momento, no ha detallado si Málaga seguirá siendo el escenario principal de La Chica de nieve, como en la primera parte.

La obra literaria ha dado la vuelta al mundo. En la pantalla, las tramas abiertas ofrecían la posibilidad del retorno de Miren. "Está en desarrollo para convertirse en una serie, para llevar a Miren aún más lejos de lo que ya lo ha hecho", explica emocionado el malagueño, agradecido con "cada una de las lecturas" que llevan sus novelas "cada vez más y más lejos". "Este viaje acaba de comenzar y sois parte de él", recalca.

La niña que desapareció en la cabalgata de Reyes

La idea original de Castillo ha cambiado el escenario literario del desfile de Acción de Gracias estadounidense por la cabalgata de Reyes de Málaga. Y es en la misma plaza de la Constitución donde la pequeña Amaya desaparece de la vista de sus padres y se pierde sin dejar rastro. Una periodista, en prácticas en un rotativo malagueño, emprenderá la misión personal de buscar a la pequeña, un trabajo que irá en paralelo a la investigación policial de la inspectora Millán, interpretada por Aixa Villagrán.

Jesús Mesas y Javier Andrés Roig son los creadores de esta producción de seis episodios en la que también participan los actores Tristán Ulloa, Loreto Mauleón, Julián Villagrán, Raúl Prieto y Cecilia Freire. "Es un thriller que cuenta una historia que puede gustar en cualquier cultura y ese es el poder que creo que tiene esta historia, esa desaparición de Amaya y el cómo el periodismo lo aborda desde un ángulo tan único", comentaba este pasado mes de enero Javier Castillo, coincidiendo con el estreno en Netflix. "Y Málaga lo que aporta es esa realidad cotidiana, asienta esa historia universal en un lugar en el mundo, que es este, y Málaga tiene ese contraste entre modernidad y folclore, de cultura también, vemos muchas caras de la ciudad y creo que aporta realismo a la historia. Por eso considero que cualquier persona del planeta la puede ver y empatizar con ella, no por identificar a una ciudad concreta sino por esa universalidad del trasfondo de todo", añadía el escritor. Llena de giros y con una narración ágil que atrapa, una de las señas de identidad del estilo literario de Castillo, la producción de Netflix y Atípica Films se queda un poco corta para el autor de la novela. "Yo le hubiera metido un par de capítulos más", asegura. "Es verdad que el formato miniserie me gusta muchísimo pero hay cosas, sobre todo de los personajes principales, que son tan complejos, que me gustaría que ahondara más en ellos", agregaba el novelista.

Llevo unas semanas con unas ganas increíbles de poder contaros esto, celebrándolo a escondidas hasta que todo fuese oficial, y al fin puedo anunciar a viva voz que estaré trabajando junto a @NetflixES para adaptar dos más de mis historias y llevarlas de su mano a todo el planeta.… pic.twitter.com/KgcmaT2OcD

— Javier Castillo (@JavierCordura) March 28, 2023