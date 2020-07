Javier Ruibal toma el relevo de ‘Música y Museos’ este miércoles en la Aduana

La unión de la música y el patrimonio histórico plasmada en el ciclo Música y Museos llega a su ecuador este miércoles en el Museo de Málaga con un concierto del cantautor Javier Ruibal, al que avalan 30 años de oficio. El Palacio de la Aduana de Málaga acogerá desde las 22:00 su voz y guitarra, acompañado por José Recacha a la guitarra y al bajo, con todas las medidas de seguridad para público y artistas. Las entradas, a la venta desde el pasado 19 de junio, están agotadas desde hace varios días. La pinacoteca malagueña acogerá siete conciertos más de Ángeles Toledano, Lagartija Nick, El Pele y Tomatito entre otros hasta el próximo 30 de julio.

Ruibal es compositor, arreglista, guitarrista y cantante. Autodidacta y heterodoxo, músico de frontera. Estas y otras muchas definiciones más se han empleado para este creador inclasificable por lo personalísimo de su propuesta artística. Fronterizo con el flamenco siempre se dejó envolver y fascinar por él, pero tomando la precaución de no hacerse pasar por lo que siempre quiso dejar claro que no era: un flamenco, no por falta de afición sino por absoluto respeto. Sin embargo una buena parte de la nueva música flamenca está directamente influenciada por este artista que se descubre como un auténtico innovador del lenguaje musical y poético.

Además, Javier Ruibal ha compuesto canciones para artistas de la talla de Ana Belén, Javier Krahe, Martirio, Pasión Vega, o Mónica Molina, y compartido escenario con Pablo Milanés, Joaquín Sabina, Carlos Cano y Carmen París, entre muchos otros.