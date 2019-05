John Illsley, fundador de Dire Straits, actuará en Málaga el 9 de octubre

El bajista y miembro fundador de Dire Straits John Illsley actuará en octubre acompañado de su banda en doce ciudades españolas, entre las que se encuentra Málaga. El músico ofrecerá un concierto en la Sala París 15 el próximo 9 de octubre con una banda en la que figura el guitarrista Robbie McIntosh (músico de sesión para Paul McCartney, The Pretenders, Talk Talk y Roger Daltrey, entre otros ases del rock británico), interpretará clásicos de Dire Straits (que fundó junto a los hermanos Mark y David Knopfler y el batería Pick Withers), además de temas de su último álbum en solitario, Long shadows.

En palabras del bajista, "las nuevas canciones encajan a la perfección con la esencia que siempre ha caracterizado a los clásicos de Dire Straits. Me encanta tocar los temas del grupo y parece que a la gente le encanta escucharlos". Jonh Illsley es el único miembro original de Dire Straits junto a Mark Knopfler (cuya última actuación en la provincia, ya en solitario, tuvo lugar en la Plaza de Toros de Málaga en julio de 2013) que tocó en todos los discos de la banda, desde Dire Straits (1978) hasta On every street (1991).

Tras el primer concierto de la gira española el 3 de octubre en Barcelona, Illsley actuará el 4 de octubre en la Sala Jerusalem de Valencia, el 5 en Industrial Copera de Granada, el 6 en Sala Rem de Murcia, el 9 en Sala París 15 de Málaga y el 10 en la Sala Custom de Sevilla. Seguirá el 11 en la Sala Magestic de Ciudad Real, el 12 en la Joy Eslava de Madrid, el 15 en la Sala Lava de Valladolid, el 16 en la Zentral de Pamplona, el 17 en el Kafe Antzokia de Bilbao y cerrará la gira el 18 de octubre en la Sala Albéniz de Gijón.