El pintor malagueño José Carlos Robles de la Cruz vuelve a Málaga con una exposición de marinas

José Carlos Robles de la Cruz es pintor y desde que tiene uso de razón vive dibujando. Su pasión son los cuadros, al igual que la de su padre, Robles Muñoz, y con 17 años dejó sus estudios para aprender el oficio. A pesar de las insistencias de su padre, él decidió que lo que quería era pintar y, comenzó su formación, junto a su progenitor que le enseño técnicas como la de óleo y de pastel.

Desde 2006 expone sus obras en diferentes galerías de ámbito nacional e internacional. Sus cuadros han estado en Madrid, Torre del Mar, Gijón e incluso Miami. Ahora vuelve a la capital, a Málaga, la ciudad que considera una inspiración y que es la protagonista de esta exposición que se podrá visitar desde el 28 de mayo hasta el 22 de junio en la Galería de Arte Benedito.

Las costas de Cádiz, de Ibiza y de Valencia también han sido protagonistas de los cuadros de Robles. El artista asegura que actualmente hay muy pocos marinistas realistas, pero que su seña de identidad se encuentra en “las perspectivas, los colores o las pinceladas” que utiliza a la hora de crear un cuadro.

Las marinas no fue lo primero que decidió plasmar en sus obras, anteriormente pintaba bodegones y retratos. No fue hasta la última época de su padre, cuando estaba pintando marinas, que decidió dibujarlas con él. A día de hoy, cuando las retrata lo que siente es alegría porque se encuentra muy cómodo al hacerlo. Pero, a pesar de que actualmente solo se dedica a las marinas, no descarta “en un futuro pintar otras cosas”.

Robles quiere reflejar con esta exposición la madurez que ha adquirido a lo largo de todos los años que lleva dedicándose a la pintura. Quiere mostrar al público, a través de sus cuadros, cómo percibe las playas malagueñas y enseñar el trabajo que ha realizado durante el último año.

En plena adolescencia decidió ser pintor y al recordar aquella época se alegra de haber elegido esta profesión, a pesar del miedo inicial que “todos los artistas tienen al principio, porque esta es una carrera muy dura e inestable”. Por otro lado, sostiene que si tuviera que darse un consejo a sí mismo se diría “que trabaje y que pinte que es lo que le apasiona realmente”.