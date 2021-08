José María Garzón (Sevilla, 1973), llega por primera vez como empresario a la plaza de toros de La Malagueta. Asegura que viene "con mucha ilusión" y que no es la primera vez que ha estado detrás de organizar una feria en la plaza, por eso no dudó en cuanto tuvo oportunidad, pese a que sean tiempos extraños para el toreo.

Lances de futuro ha asumido la responsabilidad de traer de vuelta los toros a La Malagueta después de una temporada sin festejos. ¿Cómo se afronta este reto?

Con mucha ilusión, siendo responsables en las circunstancias que estamos. Abrir las puertas de una plaza de primera categoría como es Málaga me hace una ilusión tremenda. Hemos estado otras veces detrás de La Malagueta. Con ganas y con ilusión de lograr un gran triunfo para la afición y para el toreo.

¿Cree que este tiempo de inactividad ha podido generar desafección entre los aficionados?

Espero que no. Hay mucho ambiente. Mi experiencia en las plazas que he dado este año es que la gente ha acudido en masa. Es importante que la gente sepa también que vienen a un espectáculo seguro, el plan de contingencia de esta empresa es brutal, cumplimos en exceso las medidas de a Junta.

Esta es una feria breve, ¿cómo se han gestado los carteles?

Es breve, sí, pero otras plazas de primera no han abierto las puertas: eso sí que es breve. Nosotros tenemos tres festejos con una novillada picada para fomentar la promoción de los futuros matadores de toros y dos carteles que veo muy rematados. El primer día un cartel soñado e inédito: el de Morante con Ortega y Pablo Aguado, que además tiene todos los alicientes con una gran ganadería que viene de triunfar en Huelva. Al día siguiente tenemos a la que creo que es la máxima figura del mundo del toreo, Roca Rey. Acompañado por un malagueño, Salvador Vega, con Cayetano Rivera, que no olvidemos es el último triunfador que hubo en La Malagueta.

Será la primera feria que organice en la plaza, ¿por qué Málaga?

¿Y por qué no Málaga? Málaga me hace ilusión desde hace muchos años. Venimos en una situación complicada por los aforos reducidos, pero en cuánto tuve la oportunidad de venir a Málaga acudí rápido. Este año pese a todos los problemas que ha habido, incluso algún ataque de fuego amigo, hemos tirado hacia delante y hoy por hoy la única empresa que va a abrir dos plazas de primera es Lances de futuro y que sea Málaga una de ellas es máximo honor.

Su antecesor en una entrevista con este periódico se quejó de que el número de espectáculos que incluía la feria era demasiado y que el plazo de concesión del pliego era muy breve, ¿coincide?

En el anterior pliego no me presenté, porque no lo vi oportuno. En mi opinión la feria hay que reducirla un poco y a lo mejor buscar otras fechas. Ahora mismo esa continuidad de producir ferias de siete u ocho festejos lo veo más complejo, más ahora mismo. Hacer cuatro festejos o cinco en feria y después buscar una fecha, habría que darle una vuelta. Pero son los técnicos de la Diputación los que deben decidir.

Son cinco ya las empresas que han pasado en una década, ¿qué pasa en La Malagueta con la continuidad?

Eso no es bueno. Cuando son cinco ya las empresas que han pasado por Málaga en diez años no se coge un rumbo de trabajo. Algo pasará, probablemente que no sea rentable. Si fuera rentable dudo mucho que las empresas se fuesen.

¿Qué planes tiene para 2022?

Trabajar y pedirle a Dios que salgan las cosas.

¿Y en relación con esta plaza?

Cuando salga el pliego si lo vemos apto nos presentaremos. Últimamente no nos hemos presentado al pliego, así como no nos hemos presentado a otros pliegos como el de Valencia porque no los vemos aptos. Si es un pliego que vemos que se puede trabajar y que se puede desarrollar una iniciativa empresarial, en el que el proyecto sea rentable optaremos a ella.

¿Resulta rentable ahora mismo ser empresario taurino?

Ahora mismo no es rentable. En mi caso se hace por otra cosa. Yo creo que los empresarios tenemos que bailar bajo la tormenta y no sólo cuando está el sol fuera. Yo siento la obligación de hacer cosas y por eso las hago. Es imposible que Málaga sea rentable este año, totalmente imposible.

¿Cree que debe haber una correlación entre lo recaudado en taquilla y los honorarios de los toreros?

Espero. El problema de estas plazas de primera categoría es que tienen unos costes fijos muy altos. Los toreros evidentemente están reduciendo, pero hay un colchón de costes fijos que ya más no se puede reducir. Abrir La Malagueta cuesta mucho dinero.

¿Qué mensaje manda a los aficionados de cara a la feria de este año?

Le mando el mensaje que doy siempre cuando llego a una plaza: Que confíen en Lances de futuro, que es una empresa de todos, que yo soy el dueño pero soy uno más. Que confíen y que es un año para navegar todos en el mismo sentido. Lances de futuro siempre está abierto a todos los comentarios, a escuchar a todos los aficionados. Mi labor es ser apoderado del aficionado y a mi cliente lo quiero cuidar al máximo.

En un estudio se observa que, en 2014, el motivo para no ir a los toros era el precio de las entradas. En 2018, el motivo principal es la falta de interés. ¿Cómo se puede revertir esa tendencia?

Mi experiencia es que está acudiendo a las plazas muchísima gente joven, posiblemente el sector que más está acudiendo a las plazas, es impresionante. En Santander hemos sacado 900 abonos de jóvenes. Mi política de precios siempre ha sido a la baja, pero todo tiene un límite y en Málaga los precios son buenos. Pero la gente va a las plazas, Santander dos días lleno, Huelva lleno, El Puerto dos días no hay billetes... ¿sabes dónde no va la gente? Al Teatro Español, ahí sí que no va nadie. A un teatro van doscientas personas, pero los toros siguen siendo un espectáculo de masas en España.

¿Espera colgar el no hay billetes en La Malagueta?

Sí, hombre claro, estoy seguro de que se va a colgar.

Dicen en la Junta que tenemos que acostumbrarnos a ver el certificado Covid, ¿espera verlo en las plazas de toros?

Si la Junta lo pide, estaremos encantados, me parece buena idea. Yo presenté un plan a la Junta de Andalucía en enero para 2021 y 2022 en el que lo solicitaba. Yo creo que el certificado Covid sería importante.

¿Qué plan tiene para atraer al público nuevo?

Nosotros vamos a mantener Minotauro, pero Málaga no es una plaza cara. En Málaga tienes una jornada especial por 7 euros y un abono especial por 15 euros. Si la gente quiere ir gratis a los toros, no va ser.