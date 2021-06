Juan Soto Ivars: “Una sociedad sin tabú es la muerte y la violación”

Pese a que Juan Soto Ivars (Águilas, Murcia, 1985) suele mojarse hasta los sobacos , no es difícil encontrar a quien lo acuse en redes sociales de equidistante. Pero Soto Ivars lleva el tiempo suficiente navegando y estudiando las redes y cómo nos comportamos en ellas que le es indiferente. En su anterior ensayo, Arden las redes, entraba de lleno en cómo funcionan las piras en internet y cómo nos afectan. Ahora va un paso más atrás y se adentra en los tabúes, las libertades y dónde puede nombrarse la soga en La casa del ahorcado, que presenta en Málaga mañana martes a las 19 horas en el Centro Cultural La Malagueta.

¿Ser equidistante es ser un hereje del movimiento ‘bien pensante’?

Se suele usar el término equidistante contra gente que lo que hacemos es negarnos a permanecer en un bando. Es una acusación que se da como insulto y que yo recibo como elogio. Al final te están diciendo que no encajas y no encajar en algo que es mongoloide a mí me encanta. La equidistancia es una forma de decir hereje contemporánea porque se le supone al hereje una traición escondida.

Abre el libro con la cita de Cervantes “donde hallastes vos ser bueno el nombrar la soga en la casa del ahorcado”. ¿Dónde se puede nombrar hoy la soga?

En la sociedad de la comunicación la casa del ahorcado no tiene paredes y está en todas partes. Las sogas te las vas tropezando sin saberlo. Charlie Hebdo sabía a lo que se exponía, aunque fue terrorífico aquello. Ellos estaban diciendo esto es un estado laico, esto no es la casa del ahorcado. Ese caso demostró que ya no es sólo Irán la casa del ahorcado, que ahora también lo es una república laica como Francia. El peligro es equiparable. En el discurso público ya no hay esferas, por eso los punkis y los raperos se meten ahora en líos judiciales, porque antes se entendía que lo que pasaba allí estaba en el contexto de lo punk.

Tenemos una concepción negativa del tabú, pero ¿puede existir una sociedad sin tabú?

Una sociedad sin tabú es la muerte, es la violación, el caos. El tabú más importante es el del incesto y no hace falta dar explicaciones de porqué ese tabú es bueno. Que un tabú esté compartido no necesariamente hace que sea bueno, en las revoluciones islámicas se han impuesto a sus sociedades enteras tabúes entorno a sus mujeres y que no por ello son amigos de la sociedad. Pero sí que dan estabilidad. En España, por ejemplo, la violencia física se ha convertido en tabú y es muy bueno que lo sea.

"Me tomo equidistante como un elogio, la equidistancia es una manera de llamarte hereje"

En ciertos ámbitos, además, podría ser necesario el tabú para mantener la excitación de romperlos.

Eso ya lo dice Freud, la figura tabú al mismo tiempo genera deseo y repulsión. Por eso mismo, porque nos sentimos impulsados a transgredirlo es por lo que la sociedad nos lo impide. Por eso los humoristas están jugando siempre con eso, ven dónde está el límite, pues voy a poner el pie un poco más allá y pueden pasar varias cosas: que haya un castigo terrible o que el límite se mueva. Esto ha pasado también con la moral sexual en Occidente, se han ido rompiendo tabúes y se ha ido expandiendo la línea.

¿Existe el humor sin tabú?

Yo diría que no, como decía Dalí sin el asco no hay erotismo. Con el humor pasa lo mismo, sin el asco no podría haber esa conmoción que te lleva a la risa. Sí con un chiste de lógica, pero el humor más descarnado es imposible sin el tabú, por eso los niños se ríen cuando dicen tacos. El taco es el mejor ejemplo de por qué sin tabú no puede haber risa.

"Se le está dando un peso simbólico a los jóvenes porque sus posibilidades económicas son cero"

¿Estamos en una sociedad infantilizada en la que los jóvenes tienen peso en los debates culturales, pero no tienen condiciones económicas como para poder llegar a ser adultos funcionales?

Por un lado la sociedad está dando a los adolescentes una voz y una presencia muy grande porque existe en los adultos una identificación. Los adultos tienen miedo a ser considerados viejos por el tabú de la muerte. Pero eso al final es una trampa económica, la juventud nunca ha sido tan pobre como ahora, hay un tapón generacional bestial. Parece que se le está dando un peso simbólico, pero con eso la sociedad está lavando su peso de culpa, porque las posibilidades económicas de esa generación son cero, no hay sitios para ellos.

Respecto a la apropiación cultural, ¿hasta qué punto es cultura algo que no se comparte?

Hay una corriente en EEUU que se está implantando aquí que es el separatismo cultural, que es una cosa anticultural. Yo creía que el blues y el jazz era mi cultura, a mí que Armstrong fuese negro no me ha importado nunca. Pero ahora estamos en un proceso de separatismo cultural donde te dicen que si no tiene tus parámetros es apropiación cultural y tú eres un explotador. Esto es un retroceso inmenso y va a producir un racismo más grande aún. Dentro de diez años habrá más racismo porque están todo el día hablando de la raza, no puedes mencionar a la bicha sin consecuencias.