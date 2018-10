La Junta activa la creación del nuevo consorcio del Auditorio

Si se trataba de mover ficha para que el proyecto del Auditorio de Málaga, dormido en los laureles desde hace un lustro tras la eliminación del consorcio que lo sustentaba, volviera a ponerse en marcha, ahora sí podemos decir que el río empieza a sonar de manera evidente. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía envió el pasado jueves día 11 una misiva (confirmada ayer lunes mediante correo electrónico) a los responsables últimos de las instituciones públicas que han manifestado su interés en reimpulsar la construcción del equipamiento (Ayuntamiento de Málaga, Diputación provincial y Ministerio de Cultura, además de la propia Junta, con copia a la Subdelegación del Gobierno) a una reunión a celebrar esta misma semana, el jueves 18 o el viernes 19 (o el primer día de la semana siguiente que permitan las agendas) para estudiar la situación actual de la iniciativa con un objetivo esencial: la constitución de un nuevo consorcio que permita dotar de financiación al proyecto. Así lo confirmó ayer a Málaga Hoy el consejero andaluz de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, antes de su participación en la presentación en el Centro Andaluz de las Letras del libro Las mujeres de la Segunda República. La convocatoria llega después de que el alcalde, Francisco de la Torre, haya reclamado también por correo en varias ocasiones al resto de instituciones (la última, el Ministerio de Cultura tras la llegada de su actual titular, José Guirao) un encuentro como el que parece que finalmente va a tener lugar bien pronto.

Eso sí, la reunión se producirá desde posiciones bien dispares. Si el Ministerio de Cultura se mostró dispuesto a colaborar una vez que el Ayuntamiento y la Junta tomaran la iniciativa, ambas instituciones defienden argumentos opuestos en gran medida, aunque al menos se vislumbran últimamente algunos matices que podrían traducirse en acuerdos. Francisco de la Torre defiende de manera inexorable que se mantenga el proyecto arquitectónico aprobado en 2008 por el consorcio entonces operativo, seleccionado mediante concurso público, bendecido por los técnicos competentes, firmado por los arquitectos Agustín Benedicto y Federico Soriano y con un presupuesto (rehabilitación urbanística del entorno incluida) de unos 92 millones de euros. Miguel Ángel Vázquez ha aludido en varias ocasiones, sin embargo, a la necesidad de "empezar de cero" con un nuevo proyecto, lo que obligaría a convocar un nuevo concurso público. Ayer, sin embargo, el consejero matizó sus palabras.

Junta y Ayuntamiento sostienen posturas encontradas sobre el proyecto arquitectónico

"Desde el primer momento la Junta es bien consciente de que Málaga necesita el auditorio. Es una reclamación justa que obedece a los estándares de política cultural en Málaga. Igual que en su día una movilización ciudadana hizo posible que la Aduana fuera Museo de Málaga, la movilización actual a favor del Auditorio también conseguirá su propósito, y nosotros lo aplaudimos", explicó ayer a este periódico Miguel Ángel Vázquez, quien añadió: "Ahora bien, nos encontramos en una situación en la que, más allá del proyecto aprobado en el año 2008, no hay nada. Entonces, cuando decimos que hay que empezar de cero, lo que señalamos es que hay que comenzar poniendo en marcha un nuevo instrumento jurídico-administrativo que gestione el proyecto. También necesitamos que el suelo que fue devuelto al Puerto cuando parecía descartada la construcción del Auditorio sea reclamado por el Ayuntamiento y se ponga a disposición de esa entidad jurídica que se constituya".

Respecto al diseño arquitectónico, el consejero señaló que también "habría que ver si el Auditorio que se proyectó en 2008 responde a las necesidades de 2018. Aquel proyecto se hizo en un determinado momento, en una coyuntura cultural e incluso musical seguramente distinta del presente. Y tampoco hay que perder de vista que las administraciones estamos hoy en una situación presupuestaria mucho más ajustada que en 2008. Eso significa empezar de cero: primero, habría que revisar si el proyecto aprobado se ajusta a las necesidades de Málaga en el día de hoy. Y después, a partir de aquí, poner en funcionamiento el nuevo consorcio. Por eso, hemos planteado a las restantes administraciones la celebración, cuanto antes, de una reunión en la que la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación provincial, que se incorpora ahora, podamos diseñar una estrategia y una hoja de ruta que permitan que Málaga cuente con un Auditorio en un futuro no muy lejano".

En clave política, el consejero apuntó que el Gobierno de España y la llegada de José Guirao al Ministerio de Cultura "han resultado determinantes para que ahora volvamos a hablar del Auditorio de Málaga", ya que, recordó, el anterior ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, "dejó bien claro que no contemplaba la construcción del Auditorio de Málaga 'en ninguna circustancia". Vázquez evocó su último encuentro con Méndez de Vigo, precisamente en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga: "Coincidimos en el palco del Cervantes, volví a preguntarle por el Auditorio y únicamente me respondió: 'Nada". El cambio de postura esgrimido por José Guirao (quien, en declaraciones a este periódico, afirmó que el Ministerio estaría "encantado" de colaborar en el proyecto) es el que permite, según el consejero, que Málaga, y especialmente su alcalde, vuelvan a solicitar el Auditorio con expectativas razonables. Por su parte, Francisco de la Torre ha afeado recientemente a la Consejería de Cultura que no apostara por Málaga cuando el Gobierno de España puso en marcha un plan de Auditorios a comienzos de los 80 y cuando, años más tarde, la SGAE ofreció un Auditorio a Andalucía. Los equipamientos fueron en ambos casos a Sevilla. Ahora, la opción malagueña está más cerca.