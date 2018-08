La Junta insiste en que el proyecto del Auditorio debe "empezar de cero"

Si en sus recientes declaraciones sobre el proyecto del Auditorio de Málaga afirmaba el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que debían ser el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía quienes "impulsen la iniciativa" (para lo que ofreció la colaboración de su Ministerio a posteriori), el cruce de declaraciones que los responsables de ambas instituciones vienen protagonizando en las últimas semanas ofrece pocas oportunidades al optimismo respecto a un entendimiento que parece cuanto menos quimérico. El pasado martes, el alcalde, Francisco de la Torre, abogó por que se mantuviera el proyecto arquitectónico aprobado en 2008 íntegro y en todos sus términos: "Tenemos un suelo [en referencia a la parcela de 30.000 metros cuadrados en el Muelle de San Andrés] y tenemos un proyecto, y es ahí a partir de donde debemos trabajar. Plantear un nuevo proyecto nos haría perder años", afirmó entonces. Pues bien, el consejero andaluz de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, salió ayer en Málaga al paso de estas declaraciones ratificándose en lo ya dicho a finales de julio: en su opinión, lo indicado es "empezar de nuevo, porque el proyecto de 2005 lo enterró Rajoy" [en referencia a la decisión del Gobierno de liquidar el consorcio del Auditorio en 2013] y, además, "las circunstancias son distintas". De este modo, la Junta aceptaría un diálogo a cuatro bandas con el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento y la Diputación, tal y como quiere el alcalde, pero "siempre que sea para abordar este asunto desde cero", lo que choca frontalmente con la intención de Francisco de la Torre.

Más aún, si el alcalde afeó el martes a la Junta que optara en su momento por Sevilla en lugar de Málaga cuando la SGAE propuso al Gobierno andaluz la construcción de un auditorio en la comunidad (la capital hispalense, recordó, contaba ya con el Teatro de la Maestranza y estaba en marcha la construcción de Fibes), Vázquez no quiso quedarse ayer atrás y afirmó que De la Torre "ha resucitado con el Auditorio. Durante seis años que ha gobernado el PP ha permanecido callado. Vio cómo se sepultaba ese proyecto y se disolvía el consorcio y no dijo nada, y ahora retoma la idea porque estamos ya en precampaña electoral y no tiene nada que ofrecer nuevo a la ciudad de Málaga". Semejantes premisas invitan a pensar que los acuerdos no serán fáciles ni rápidos y que, en todo caso, la contienda política sigue protagonizando buena parte de los debates. En cualquier caso, Miguel Ángel Vázquez mantendrá hoy la reunión con José Guirao que anunció hace ya algunas semanas y en la que abordará diversos asuntos relacionados con Andalucía. Previsiblemente, el Auditorio saldrá a relucir en la conversación, aunque no será el tema prioritario que Vázquez llevará en su agenda respecto a Málaga: es la Biblioteca Provincial la materia para la que el consejero, según confirmó ayer, espera encontrar hoy avances.

"Para nosotros es uno de los temas prioritarios; se lo reclamábamos al Gobierno anterior y se lo reclamamos a éste, no hemos cambiado un paso. Mantenemos la misma tónica y entendemos que Málaga se merece tener una sede fija, estable y definitiva de la Biblioteca Provincial", señaló Vázquez, quien destacó la "especialidad sensibilidad del ministro con este tema" así como el "impulso" brindado por el Ministerio una vez que "se han dado los pasos para la segunda fase de las prospecciones arqueológicas". "Desde 1994, la sede de la Biblioteca Provincial de Málaga está en una sede interina que requiere una sede ya definitiva. Esta realidad ha supuesto que la Junta de Andalucía tenga que invertir hasta siete millones de euros para que la Biblioteca tuviera una sede digna aunque provisional", explicó. De este modo, el consejero subrayó que "es hora ya de que el Gobierno tome el toro por los cuernos y no pase como en años anteriores, donde si se han dibujado partidas en los Presupuestos Generales del Estado no se han ejecutado y donde cuando en otros años no se han incluido ni siquiera partidas en los Presupuestos Generales del Estado". Vázquez recordó además que en 2014 fue el Gobierno quien decidió de manera unilateral "descartar la sede en el Convento de la Trinidad". Y la nave va.