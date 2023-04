El Kanka y el estreno del homenaje a Miguel de Molina llegan al Teatro Cervantes de Málaga

El estreno de Entre dos orillas, el homenaje a Miguel de Molina preparado por la compañía de Antonio de Verónica y Saray Cortés, y las dos primeras de las cuatro fechas en las que El Kanka presentará a sus paisanos su nuevo disco, Cosas de los vivientes, protagonizan la semana del Teatro Cervantes de Málaga.

Entre dos orillas, un montaje que recorre a través de escenas teatralizadas y adaptando a diferentes p alos flamencos las coplas más populares del genial e indomable tonadillero malagueño, desde La bien pagá hasta Ojos verdes, se pone en escena este martes y el miércoles 12 de abril. Aún quedan entradas disponibles para ambas funciones (de 11 a 32 euros). Sin embargo, las entradas están agotadas desde hace semanas para ver al cantautor Juan Gómez Canca, que saltará a las tablas del escenario principal de su ciudad el sábado 15, el domingo 16, el lunes 17 y el martes 18.

Antonio de Verónica y Saray Cortés iban a estrenar su recorrido por la vida y obra del coplero malagueño Miguel de Molina en octubre de 2020, pero las restricciones obligadas por la pandemia obligaron a su retraso primero a 2021 y después hasta esta temporada 22-23. Vanguardista, innovador, insurrecto, artista ‘por los cuatro costaos’, sus maneras de cantar, de vestir y de interpretar crearon escuela y fue símbolo y ejemplo de oposición a la dura realidad política, social y económica de la España de mitad del siglo XX, una postura que le obligó al exilio en Latinoamérica, donde permaneció el resto de su vida cosechando fama y fortuna hasta su muerte en 1993. A través de escenas teatralizadas de su difícil y apasionante vida, entremezclando armoniosamente diferentes narrativas (cante, baile, imagen, poesía, teatro...) y adaptando a diferentes palos flamencos sus coplas más populares, Entre dos orillas rinde tributo a la persona y al artista.

El trabajo técnico y coreográfico de la Compañía de Antonio de Verónica y Saray Cortés sienta su base en un arraigo a la tradición del arte flamenco en el que se domina la técnica desde sus más puras raíces, unido a una composición musical y de percusión de hondo calado en el género, que complementa perfectamente el contenido creativo de cada uno de sus espectáculos.

Entre estos últimos destacan Calor de piedra, Quebranto, De norte a sur y Flamenco por derecho, que han recorrido los teatros de España y países como Alemania e Inglaterra, cosechando un gran éxito y el reconocimiento del público.

Los llenos de El Kanka

El Kanka agotó en pocos días las dos primeras fechas de su esperada presentación en Málaga de su quinto y nuevo álbum, Cosas de los vivientes (15 y 16 de abril), y la expectación era tan viva que hizo lo mismo en los dos conciertos que se pusieron a la venta a continuación (lunes 17 y martes 18 de abril).

La ocasión lo merece: estamos hablando de su regreso al contacto directo con sus seguidores. El músico decidió en diciembre de 2021 “irse por un tiempo indefinido” de los escenarios, no publicar en redes y no hacer ni colaboraciones ni entrevistas para dedicarse a vivir. “El cuerpo me está diciendo: ‘Detente’. ¡Toca vivir! Cosas de los vivientes”, explicaba en un comunicado.

Ahora ha decidido volver a los conciertos y presentar sus nuevas canciones en una gira que comenzó el 4 de marzo de 2023 en Murcia y ha parado en Sevilla, Cáceres, Bilbao, Gijón, Madrid, Jaén y Granada antes de recalar por cuatro noches en el primer escenario de Málaga (del 15 al 18 de abril). Después de actuar en su tierra, El Kanka viajará a Logroño, Burgos, Valencia y Barcelona para luego virar hacia Latinoamérica y volver de nuevo a girar por nuestro país.

Su quinto disco de larga duración forma ya parte del nuevo repertorio de sus directos junto a las emblemáticas e imprescindibles Canela en rama, Qué bello es vivir o Por tu olor. Cosas de los vivientes es un título que, según el propio El Kanka, agrupa la temática de las 14 canciones que componen el álbum y que hablan de temas distintos, pero todos cotidianos y en los que cualquiera puede sentirse representando: “Un muerto no siente, ni le duele la barriga ni sufre desamor o gripe, tampoco come hamburguesas o escucha música. Los vivos sí, por suerte o por desgracia, sufrimos, disfrutamos y vemos la tele. Así que nada, esto es una colección de cosas que nos pasan a los vivos, de experiencias y reflexiones”. Y añade: “En algunas canciones me muestro tal como soy y en otras como quiero ser; tratan de la amistad, la nos talgia, la muerte, el amor, los proyectos de futuro y las sombras del pasado, me burlo de los ‘opinólogos’ y, a veces, tan sólo dejo fluir al verbo”.