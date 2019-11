Noche de post rock y metal progresivo en La Trinchera. La conocida sala de conciertos celebró el pasado sábado junto a la promotora de conciertos Ritval Prods el Ritval Fest, una cita musical protagonizada por la música instrumental de los madrileños Toundra que encabezaron un cartel de lo más interesante para los seguidores de este género, formado por bandas underground. La cita hizo disfrutar a los seguidores del género, pero también sirvió de presentación de este tipo de música poco popular para aquellos curiosos que quieren ampliar sus barreras musicales más allá de lo que se puede escuchar en una emisora de radio convencional.

El festival también contó con otras bandas referentes en el estilo, aunque no instrumentales, entre ellas los veleños Elephant Riders, que ofrecieron su mejor mezcla de rock, stoner y metal. Arrancaron la noche The Wax, uno de los secretos mejor guardados del post-hardcore catalán. La banda presentó en 2017 su primer trabajo de larga duración, Dont belong (Long Live/RSD, 2017). En las entrevistas cuentan que el directo es el sello de la banda y con ese trabajo de estudio intentaron transmitir la máxima intensidad. El concierto del sábado en La Trinchera gustó a sus seguidores y sirvió de buena carta de presentación para aquellos aficionados al género que aún no los habían escuchado.

Continuaron la noche los jiennenses Habitar La Mar, una grupo que nació en 2018 a raíz de la inquietud de componentes de diferentes bandas del sur de explorar con sonidos diferentes propios de la escena underground. La banda presentó en Ritval Fest su primer trabajo discográfico, La Deriva, una placa compuesta por canciones como La bruja, El fuego o El pacto, temas que sonaron con fuerza en La Trinchera.

El metal de los veleños Elephant Riders aportó el toque malagueño a la noche

Su concierto estuvo protagonizado por la energía decibélica de un grupo que puso a prueba la capacidad sonora del equipo. Entre las canciones, hubo comentarios irónicos entre los músicos y su público como los gritos de “Queremos ir a misa”, lanzando guiños a la actualidad política que se vive estos días.

Tras su actuación, la euforia y la energía metalera de Elephant Riders hizo saltar a un público totalmente entregado. Muchos fueron los que se atrevieron a subir al escenario para lanzarse al público en un baño de masas propio de estrella de rock de película americana. Todo muy divertido, pero el respeto a los músicos siempre es lo primero.

Cerraron la noche los madrileños Toundra, sin duda los más esperados del Ritval Fest. Toundra es una banda que destaca por su proyección internacional. Su música instrumental ha sonado en importantes festivales europeos de post rock en ciudades como Bruselas, Colonia, París y Viena entre muchas otras. La banda presentó en La Trinchera su último trabajo Vortex y clausuraron un Ritval Fest lleno de energía y música alternativa.