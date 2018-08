Louis Garrel y Brillante Mendoza irán también a San Sebastián

Dos películas europeas, de los realizadores Louis Garrel y Peter Strickland, una estadounidense firmada por Felix Van Groeningen, más una filipina del director de culto Brillante Mendoza, una noruega de Tuva Novotny y una china de Liu Jie se incorporan a la competición en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

Según informó ayer el festival, las seis cintas que junto a las 12 anteriormente anunciadas aspirarán a la Concha de Oro donostiarra son: L'homme fidèle de Louis Garrel, Baby de Liu Jie, Alpha, the right to kill de Brillante Mendoza, In fabric de Peter Strickland, Beautiful boy de Felix Van Groeningen y Blind spot de Tuva Novotny, que debuta en el largometraje con este título.

Estas producciones se suman a los últimos trabajos de Icíar Bollaín, Claire Denis, Simon Jaquemet, Kim Jee-woon, Naomi Kawase, Isaki Lacuesta, Benjamín Naishtat, Valeria Sarmiento, Rodrigo Sorogoyen, Markus Schleinzer, Juan Vera y Carlos Vermut en la competición por los premios oficiales del certamen donostiarra, cuya sexagésimo sexta edición se celebrará del 21 al 29 del próximo mes de septiembre.

El actor y director francés Louis Garrel estará en San Sebastián con su segundo largometraje como realizador, después de Les deux amis (2015). Conocido por sus trabajos como actor al servicio de Bernardo Bertolucci, Bertrand Bonello o Michel Hazanavicius, el propio Garrel protagoniza su película junto a Laetitia Casta y Lily-Rose Depp.

Por su parte, Brillante Mendoza, típico exponente del director mimado por el circuito festivalero, desde Cannes a Berlín pasando por Venecia, aspirará por primera vez a los galardones de San Sebastián con Alpha: the right to kill, una cinta en torno a una ofensiva del Gobierno filipino contra las drogas.

El británico Peter Strickland, convertido en autor de culto sólo con tres películas en su haber -Katalin Varga (2009), que obtuvo en Berlín el premio al descubrimiento europeo del año, Berberian Sound Studio (2012), y The Duke of Burgundy (2014)-, acudirá al certamen de San Sebastián con su cuarto largometraje, In fabric, una ficción que recorre el itinerario de un vestido maldito.

Beautiful boy, por su parte, es el primer filme que rueda en inglés el belga Felix Van Groeningen, quien ya presentó The Misfortunates (2009) en la Quincena de Realizadores y Alabama Monroe (2013) en la Berlinale, donde logró el Premio del Público y por la que fue candidata al Oscar a la mejor película extranjera. En esta nueva película, Van Groeningen se basa en una historia real de lucha de un padre por sacar a su hijo de las drogas, para lo que ha contado con la interpretación de Steve Carell y Timothée Chalamet.

La china Liu Jie aborda ahora en Baby la historia de una joven de 19 años que quiere salvar a una niña enferma en medio del control de natalidad impuesto por el Gobierno chino. El último título incorporado ahora, a poco más de un mes del inicio del Zinemaldia, es Blind spot, de la actriz sueca Tuva Novotny, protagonista de las recientes Aniquilación y Borg/McEnroe. Novotny se estrena como realizadora cinematográfica con esta película sobre los puntos ciegos de la mente a través de la relación entre una madre y una hija.