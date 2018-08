Luz verde a la segunda fase de la excavación arqueológica en el Colegio de San Agustín

La cuestión fue anunciada ayer mismo en Málaga por el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, y ha sido confirmada hoy tras la reunión que el mismo ha mantenido en Madrid con el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao: la segunda fase de la excavación arqueológica del Colegio de San Agustín cuenta ya con la luz verde por parte de las dos administraciones, lo que constituye un notable paso adelante después de años de inactividad para la transformación del edificio en la sede de la Biblioteca Provincial de Málaga, conservada desde hace más de 25 años en un local de la Avenida Europa. En concreto, tal y como ha detallado Guirao, lo que se ha aprobado hoy es la demolición "que permitirá, una vez terminada, el comienzo de las obras de rehabilitación del edificio".

Guirao y Vázquez han dado cuenta de esta "reactivación" de la Biblioteca Provincial en una comparecencia antes los medios en Madrid, tras su reunión, en la que han anunciado igualmente el "desbloqueo" de otros proyectos andaluces como el Museo de Bellas Artes de Sevilla, los museos arqueológicos de Sevilla y Córdoba y las Bibliotecas de Córdoba y Málaga, entre otros, así como sobre la gestión del Museo del Arte Íbero de Jaén o del Teatro de la Maestranza. El consejero ha sido especialmente expresivo cuando ha afirmado que, después de seis años "del Gobierno del PP en apagón, hemos pasado de la parálisis a la acción, con acciones concretas y fechas concretas para estos proyectos".

En realidad, en el caso de la Biblioteca Provincial de Málaga sí se ha anunciado una actuación concreta (la segunda fase de la intervención arqueológica) pero no se han puesto plazos sobre la mesa. En gran medida, la catalogación del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) dificulta notablemente la cuestión, aunque, si el derribo necesario para las excavaciones se da en breve y la actividad arqueológica comienza este año, las obras de rehabilitación podrían licitarse el año que viene y hasta empezar a finales del mismo. Preguntado en la rueda de prensa por las previsiones presupuestarias, el ministro Guirao no ha querido aportar datos afirmando que "el debate actualmente es otro", aunque del gasto dirigido a la culminación de la Biblioteca dependerá que la misma no se eternice mucho más de lo que ya está.