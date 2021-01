Málaga Film Office atiende en 2020 un total de 426 rodajes, un 2% más que el año anterior

Málaga Film Office, la oficina municipal de rodajes de Ayuntamiento de la capital adscrita a Málaga Procultura, terminó el año 2020 con un balance de trabajo "muy positivo" pese a la situación social y económica derivada de la pandemia del coronavirus, que ha afectado enormemente también al sector audiovisual.

Así, el pasado año, Málaga Film Office atendió un total de 426 proyectos audiovisuales, un dos por ciento más que el año anterior (418), de los que se llevaron a cabo 184, cifra muy similar a la de 2019 (186). Para ello, la oficina tramitó 166 permisos en coordinación con las áreas municipales.

En el balance económico de los rodajes que ha gestionado Málaga Film Office en la capital, estas 184 producciones se tradujeron en una inversión económica directa de más de 4,5 millones de euros.

Esta inyección económica, han precisado en un comunicado, "no solo beneficia a la capital, también a la provincia, al fomentar el tejido empresarial (contratación directa de profesionales y empresas de la industria audiovisual); beneficiar al sector turístico (gasto en hoteles, restaurantes, transportes); incentivar la creación de nuevas empresas para responder a la demanda existente y provocar más formación cualificada.

Han subrayado que se ha registrado un cambio de tendencia con respecto a años anteriores. Así, si desde 2017 fueron las series el tipo de producción que más inversión dejaba y anteriormente lo era la publicidad, en 2020 fueron los largometrajes los líderes en inversión económica, acaparando aproximadamente la mitad del total.

Aun así, el tipo de producción que más se rodó en Málaga durante 2020 fue de nuevo y como en años anteriores la publicidad (foto fija, anuncios publicitarios y vídeos --tanto videoclips como corporativos--) con 89 producciones, seguida de cortometrajes con 46 y en tercer lugar programas para televisión con 27.

España, el país que más rueda en Málaga

Por países, España es de nuevo el que más rueda en Málaga, con un total de 167 producciones, seguido de Reino Unido con nueve; y en tercer lugar, con dos, Estados Unidos y Dinamarca. También eligieron la ciudad proyectos de Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia e Italia.

Todas estas gestiones, han subrayado, "convierten a Málaga Film Office en una potente herramienta, ya que contribuye a la atracción de inversión en el sector audiovisual, que supone un importante motor de riqueza para Málaga, al producirse no sólo un impacto económico directo sino también indirecto e inducido a través de la difusión de la imagen de la ciudad en el mundo".

Entre las producciones rodadas en Málaga en 2020 destacan los largometrajes Operation Mincemeat, coproducción angloamericana dirigida por John Madden, o las españolas Hombre muerto no sabe vivir, del malagueño Ezekiel Montes, o El berrido de los silencios, del también malagueño Jaime Ordóñez. Todas ellas grabaron antes del confinamiento.

El primer largometraje que se rodó tras el confinamiento fue La casa del caracol, dirigido por Macarena Astorga, al que siguieron La vida chipén, de Vanesa Benítez, y el inglés True Things About Me, dirigido por Harry Woottliff para BBC Films y cuyo productor ejecutivo es Jude Law.

Entre los cortometrajes destacan Paraíso en llamas, de José Antonio Hergueta, estrenado en octubre y que ha sido nominado a los Premios Goya; La valija, de Miguel Becerra y La mendiga, de Marta Cora Castro, además de varios producidos por los alumnos de School Training y la Escuela de Cine de Málaga.

En cuanto a las series, destaca Escena en blanco y negro, dirigida por Antonio Banderas y rodada íntegramente en el Teatro Soho Caixabank para Amazon Prime. Además, se han estrenado algunas de las que se rodaron en Málaga el año anterior, como Kosta (The Paradise), coproducción entre Finlandia y España de Marja Pyykkö para Mediapro, disponible en Orange TV.

También Toy Boy, de Plano a Plano, disponible en Netflix, cuya primera temporada fue rodada íntegramente en Málaga y que volverá a la ciudad en la primavera de 2021 para rodar la segunda y tercera; Warrior Nun (cuya productora service fue la malagueña Fresco Films), disponible en Netflix; y la cuarta temporada de The Crown, también en Netflix.

Entre los programas destacan La España llena (Movistar+), Cuarto milenio (Cuatro), Música para mis oídos y Tierra de talento (Canal Sur), este último rodado con el barítono malagueño Carlos Álvarez durante el confinamiento para animar a la población. Otros programas fueron Aquí la Tierra, Página dos, Mi familia en la mochila y Jardines con historia (TVE) y el americano House Hunters Internacional.

Entre los documentales destacan A este lado de la carretera, dirigido por Regina Álvarez, sobre la banda musical malagueña Danza Invisible, y Gazpachuelo de Jorge Rivera.

En 2020, Málaga Film Office ha incluido la animación entre los proyectos audiovisuales, por tratarse de contenido para un medio audiovisual independientemente del soporte y género. Aunque la atención que se les presta a estas producciones es diferente por no requerir ayuda en la búsqueda de localizaciones ni gestión de permisos, sí se les informa de todos los servicios gratuitos de los que se pueden beneficiar.

Destaca el videoclip del grupo musical malagueño Tarifa plana Volveremos' Y en colaboración con el Polo Nacional de Contenidos Digitales, los producidos en sus instalaciones DIH Agrotech de Diezbajocero y el videojuego indie Oniria The Realm of the Three Z, desarrollado por D-Realms.

Rodajes publicitarios

Las localizaciones malagueñas han sido también elegidas como escenario para un gran número de fotos fijas y rodajes para publicidad de diversa índole. Entre ellos, destacan anuncios de Pringles, Mercedes, Cruzcampo, Visa, Reebok Club, Dunking Delivery y Covap; la foto fija de Fragancias Antonio Banderas, &Other Stories, Mojo.S. Phine New York con Bárbara Palvin, Cruzcampo, Victorinox, Seat Ateca y Lexus LC500. También los vídeos corporativos de Springfield: Reconsider, Ford Puma, Here Tecnologies y Fashion Film Labienhecha.

Entre los videoclips, tres producciones dirigidas por malagueños: Brillará, de Diana Navarro, realizado con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y el coro Gospel It (Ignacio Rodriguez), el de Saray Lara Gigoló Romeo (Enrique García) y el de Dits Ruido (Delia Marquez).

También se rodaron vídeos institucionales y promocionales, muchos promocionados por el propio Ayuntamiento de Málaga. Muchas de estas producciones se pueden visualizar en el canal de YouTube de Málaga Film Office.

El trabajo de Málaga Film Office se centra en captar proyectos y asesorar de las ventajas que existen por rodar en nuestra ciudad, ofreciendo todas las posibilidades que tiene Málaga como escenario de producciones audiovisuales además de una gestión de los recursos para dar a las productoras las máximas facilidades y captar así su interés.

También han incidido en el compromiso por el medio ambiente y, junto con Promálaga y el Centro Asesor Ambiental, Málaga Film Office ha participado en la creación por parte del Ayuntamiento de Málaga de un sello de producción sostenible, que certificará las buenas prácticas en esta materia de las empresas que eligen la ciudad como localización para sus trabajos audiovisuales.

Igualmente se han suscrito convenios con Spain Film Commission, Promalaga y la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual (APPA) para la implementación de medidas de sostenibilidad en el sector audiovisual y está colaborando con la Alianza para la Produccion Audiovisual Sostenible (APAS). Desde su creación en septiembre de 2001, Málaga Film Office ha atendido 6.059 proyectos, de los que se han realizado 2.883 con una inversión para la ciudad que supera los 92 millones.