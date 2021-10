El alcalde asegura que si promotores del Hermitage están decididos a traer el museo a Málaga "puede hacerse"

El alcalde, Francisco de la Torre, ha confirmado que Málaga está "abierta" a que los promotores del Hermitage en Barcelona lleven el proyecto a la capital de la Costa del Sol. "Si ellos está decididos e interesados, la operación puede hacerse", ha afirmado el regidor.

En cuanto a posibles futuras reuniones sobre este proyecto, una vez iniciados los contactos, el alcalde ha explicado que a corto plazo no hay ninguna prevista pero "abierto a esos encuentros. Se quedó en que cuando ellos tuvieran las ideas más maduras, más claras y definitivas, habría contacto", además de que, "en paralelo deben tener contacto, que me parece que lo han tenido, a nivel portuario".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha confirmado que ha habido una reunión para abordar la iniciativa con los promotores del Hermitage de Barcelona, después del rechazo a facilitar la iniciativa situada en la Nueva Bocana del Puerto de la ciudad Condal.

"Hemos tenido esa reunión y nosotros hemos mostrado también disponibilidad porque ha habido más ciudades, por lo que se ve, no sé si contacto de ellos hacia las ciudades o al revés", ha detallado De la Torre. No obstante, ha subrayado que, en cualquier caso, "nosotros estamos abiertos al tema en la línea de esa estrategia de Málaga de ser fuerte en cultura".

Ha confirmado, de igual modo, que se abordó la posible ubicación del espacio cultural, precisando que comentó dos posibilidades: "Ellos parece que están más orientados hacia la ubicación portuaria, en la zona de la plataforma de San Andrés, en el espacio situado al este de la parcela que tenemos reservada para el auditorio".

Cuestionado, en concreto, sobre si hay posibilidad de que se materialice esta operación, ha indicado que no tiene datos "para poder dar una opinión cierta sobre el tema y, por tanto, sinceramente, honestamente, no puedo contestar con seguridad". Eso sí, ha dejado claro que "si ellos están decididos e interesados, la operación puede hacerse, evidentemente".

No obstante, al parecer, Málaga no sería la única ciudad que podría acoger este museo, si, finalmente, no se lleva a cabo en la Ciudad Condal. Al respecto, De la Torre ha dicho que "no sé si ha habido o no otras reuniones -con otras ciudades-, he leído sobre ello. Ellos no me han dicho 'hemos hablado o llamado también a tal o cual ciudad' y por lo tanto no puedo sobre ese tema contestar exactamente".

"Supongo que están haciendo un análisis de cierta profundidad del tema. Desde el punto de vista del espacio y de las normas que tenemos previstas en ese Plan Especial del Puerto para esa parcela, si fuera en esa parcela, es viable; había otra, la gemela de la Comisaría Central de la Policía Nacional, que también fue comentada, pero en principio están más mirando a la parcela portuaria", ha detallado.

Por último, De la Torre que dicho que sería este proyecto un aliciente más para la ciudad. "Siempre, cualquier avance en esa línea, como va a ser un aliciente la ampliación que estamos en conversación del Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, por ejemplo".

"Todo lo que sea reforzar la potencia de lo que ya existe o nuevos equipamientos siempre es bueno para Málaga, cuya estrategia en esa línea entendemos que ha sido un éxito como elemento motor de la estrategia en paralelo de ser una ciudad innovadora, capaz de atraer talento, etcétera", ha concluido.