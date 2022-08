Málaga enfila septiembre repleta de conciertos

La música no se detiene. Después de un mes de agosto cargado de espectáculos, la provincia enfila septiembre dispuesta a seguir colmando sus salas y recintos de público en cualquier formato: ya sea a través de conciertos o festivales. El objetivo, además de echar el resto del verano, es, claro, seguir disfrutando.

Y será posible a partir del mismo día 1 de septiembre, momento en que dé comienzo el Cala Mijas Festival con artistas de reconocido prestigio como Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, Nathy Peluso o Love of Lesbian haciendo vibrar el recinto Sonora Mijas. El día 2, a las 20:30, llegará el turno del pop español con el Festival Ochentero de la mano de Javier Urquijo (Los Secretos) y Luis Bolín (La Unión), quienes harán vibrar el Autocine Málaga Metrovacesa.

El propio día 2 será posible acudir a tres espectáculos más: el concierto Yung Sarria, a las 21:30 en la Sala Trinchera; el de King Salami and The Cumberland Three a esa misma hora en Velvet Club; y de El Puma junto Bertín Osborne también a las 22:00 en Starlite Marbella.

Mientras que durante la jornada del 3 de septiembre tendrán lugar el concierto de Thomas Helmig, a las 22:00 en la plaza de toros de Torremolinos; el espectáculo flamenco alegría, a las 17:30 en el Tablao Alegría -que continuará durante el resto del mes- ; o, en una conjunción de estilos totalmente distintos, una serie de tributos a artistas míticos como Phil Collings, Bee Gees, Robbie Williams y Tina Turner, a partir de las 20:00 en el Auditorio de Benalmádena.

El día 7 le tocará el turno a Don Osvaldo, a las 20:30 en La Trinchera Estudio; y a la TNT band a las 23:30 en el ZZ Pub. Por su parte, el 8 de septiembre arrancará el Andalucía Big Festival, que finalmente discurrirá en el Cortijo de Torres y que traerá a artistas como Jamiroquai, Muse, 091 o Los Planetas, entre otros. El 9 habrá un concierto homenaje a Antón García Abril a las 20:00 en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga y La Barra actuará a las 21:00 en la Sala Trinchera.

La jornada siguiente, el 10 de septiembre, desembarcará en la capital el grupo Tierra Adentro, a las 20:00 en la Sala Eventual Music. Entretanto, en Algarrobo Costa, a las 18:00, tendrá lugar el Algarroba Rock. El día 11, y de nuevo en el Autocine Málaga Metrovacesa, se celebrará la primera edición de Brunch -In the Park Málaga (con más actuaciones el 18 y 25 de septiembre y el 2, 9 y 16 de octubre). El 12 de septiembre hará lo propio Julieta Venegas, a las 20:00 en el Teatro Cervantes.

La actividad musical volverá el 15 y 16 de septiembre con una sesión de música clásica: José María Moreno agarrará la batuta para dirigir un programa en el que tendrán cabida Roldán, Strauss y Mussorgsky, a las 20:00 sendos días también en el Teatro Cervantes.

El día 16 la provincia se tornará de lo más ecléctica con una combinación de diferentes estilos: con el concierto de Aitana, a las 19:30 en el Marenostrum Fuengirola; el grupo de rock Tierra Santa, a las 22:30 en la Sala Trinchera; y un recital lírico de ópera, zarzuelas y canciones de cine, a las 20:30 en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos.

La siguiente hornada de conciertos se producirá el 17, momento en que actuará la Niña Pastori, a las 22:00 en la plaza de Toros de la Malagueta; el grupo de rock-folk Saurom lo hará las 20:00 en la París 15. El día 18, Silvana Estrada actuará en el Teatro Cervantes, que este mes continúa con su ciclo de conciertos S!ngulares. Y el 21 habrá un concierto de Jazz/Swing, a las 23:00 en el ZZ Pub.

La jornada del 22 de septiembre arrancará el festival Cala pop Weekend en Mijas Costa con un plantel de artistas invitados como Caroline, Briatore o Fred Perros. Por su parte, el día 23 Raphael cantará a 21:30 en el Auditorio Municipal, en el Cortijo de Torres; y Arde Bogotá lo hará también, a las 20:00 en la París 15.

El 24 le tocará el turno a Mägo de Oz, a las 22:00 en el Museo Cultural El Portón de Alhaurín de la Torre; a Malú, a las 21:30 en El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena; a Lali, a las 21:00 de nuevo en la París 15; a Ismael Serrano, a las 20:00 en el Teatro Cervantes; y a Ángela Fernández y Fernando Macías, a las 20:00 en Chispazo.

Inmediatamente después, el día 25 de septiembre, se realizará un concierto benéfico a cargo del pianista David Dorantes, a las 20:00 en el Teatro Cervantes; y el día 28 tocará Sugarboo, a las 23:30 en el ZZ Pub. Mientras que el 29 la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) cerrará las actuaciones del mes con un nuevo recital, a las 20:00 en el Teatro Cervantes.